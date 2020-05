Dati Oms Coronavirus: in Europa 326 mila casi di contagio, oltre la metà in Germania Crescita percentuale in rallentamento in gran parte dell'Europa; sostenuta invece in Bielorussia, Moldova e Ucraina. Nessun nuovo caso in Montenegro da 13 giorni, rileva l'Organizzazione mondiale della sanità

Un totale di 326.708 casi confermati di contagi da coronavirus (+2625 rispetto al giorno precedente), di cui 175210 nella sola Germania, sono stati registrati nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali delle autorità nazionali inviati all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e aggiornati alla mattina del 19 maggio.La crescita percentuale su base settimanale dei contagi è in rallentamento in gran parte della regione sulla base di elaborazioni aggiornate al 18 maggio, mentre rimane sostenuta in Bielorussia, Moldova e Ucraina. Il Montenegro non registra invece nuovi casi da ben 13 giorni, ha specificato l'Oms.I decessi registrati nell'area sono stati finora 13.563 (+136), di cui 8007 in Germania, 1107 in Romania, 936 in Polonia, 629 in Austria, 548 in Ucraina, 467 in Ungheria, 297 nella Repubblica ceca. Nella regione, la gran parte dei casi confermati di coronavirus è stata registrata in Germania (175210, +513 nelle ultime 24 ore), seguita da Bielorussia (30572, +922), Polonia (18885, +356), Ucraina (18876, +260), Romania (17036, +165), Austria (16179, +25), Serbia (10699, +89), Repubblica ceca (8586, +111), Moldova (6138, +78), Ungheria (3556, +21), Grecia (2836, +2), Bosnia-Erzegovina (2303, +14), Bulgaria (2259, +24), Croazia (2228, +2), Macedonia del Nord (1817, +25), Estonia (1784, +10), Lituania (1547, +6), Slovacchia (1495, +1), Slovenia (1466), Lettonia (1009, +1), Kosovo (955), Albania (948) e Montenegro (324).Un totale di 41044 casi positivi e 1973 decessi sono stati confermati fino al 19 maggio in Slovenia, Croazia, Bulgaria, Romania e nei Paesi dei Balcani occidentali (Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania).Nell'Europa centro-orientale nel suo complesso, la Bielorussia ha registrato finora il maggior numero di casi di Covid-19 per milione di abitanti (circa 3221, l'Italia è a 3735 per milione), seguita da Moldova (2289) e Germania (2107), mentre il tasso più basso è stato osservato in Slovacchia (274 per milione) e Grecia (263), secondo elaborazioni su dati Oms.La Germania è la nazione dell'area con il più alto tasso di decessi per milione di abitanti (96 contro i 529 dell'Italia), seguita da Moldova (82), Austria (71) e Romania (57), mentre il tasso più basso è stato registrato in Slovacchia (5). Tra l'11 maggio e il 18 maggio, il maggior aumento percentuale dei casi confermati su base settimanale è stato registrato in Bielorussia (+24,0%), Moldova (+23,0%), Ucraina (+19,0%) e Polonia. (+15,8%) In Serbia, Grecia, Cechia, Lituania, Germania, Slovacchia, Austria, Estonia, Croazia, Slovenia e Montenegro l'aumento percentuale settimanale dei nuovi casi è inferiore al 5%.Tra il 4 maggio e l'11 maggio, il maggior aumento percentuale dei casi confermati su base settimanale è stato registrato in Bielorussia (+36,7%), Ucraina (+26,9%), Bulgaria (21,4%), Moldova (+19,6%), Polonia (+16,8%), Romania (+16,7%) e Bosnia (+13,0%), i più bassi in Montenegro (+0,9%), Austria (+1,2%) e Slovenia (+1,3%). Anche in Lituania, Cechia, Croazia, Germania, Slovacchia, Grecia e Kosovo l'aumento percentuale settimanale dei nuovi casi è inferiore al 5%.