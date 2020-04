L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus, il bilancio della Protezione civile: in 24 ore 437 morti, 2.943 guariti, positivi -10

L'aggiornamento di oggi della Protezione Civile fa registrare un incremento dei casi totali (attualmente positivi + guariti + deceduti) di 3.370 unità che porta il totale nazionale a 187.337 (ieri l'incremento era stato di +2.279). I deceduti a oggi sono 25.085, 437 in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 54.543 (2.943 in più). Gli attualmente positivi sono 107.699 dei quali 23.805 sono ricoverati con sintomi (329 in meno di ieri), 2.384 in terapia intensiva (-87) e 81.510 in isolamento domiciliare (+406). I tamponi finora effettuati sono 1milione 513mila 251 (63.101 nelle ultime 24 ore). Il dato significativo è che gli attualmente positivi scendono di 10 unità rispetto a ieri.Nel dettaglio il riepilogo dei casi totali rispetto a ieri registra i seguenti incrementi: Lombardia +1.161, Emilia Romagna +342, Piemonte +784, Veneto +334, Toscana +97, Liguria +154, Lazio +80, Marche +47, Campania +50, Puglia +108, Trento +32, Sicilia +48, Friuli Venezia Giulia +25, Abruzzo +66, Bolzano +6, Umbria +4, Sardegna +11, Valle d'Aosta +2, Calabria +13, Basilicata +4, Molise +2.Nel dettaglio del bollettino della Protezione civile emerge che i casi attualmente positivi sono: 34.242 in Lombardia, 13.084 in Emilia-Romagna, 15.122 in Piemonte, 9.991 in Veneto, 6.167 in Toscana, 3.476 in Liguria, 3.230 nelle Marche, 4.463 nel Lazio, 2.998 in Campania, 1.874 nella Provincia autonoma di Trento, 2.874 in Puglia, 1.308 in Friuli Venezia Giulia, 2.287 in Sicilia, 2.108 in Abruzzo, 1.512 nella Provincia autonoma di Bolzano, 371 in Umbria, 833 in Sardegna, 821 in Calabria, 501 in Valle d'Aosta, 232 in Basilicata e 205 in Molise.