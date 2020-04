Il punto sull'emergenza in Italia Coronavirus: il bilancio della Protezione civile, in 24 ore 578 decessi, 962 guariti

Sono 21.645 le vittime in Italia da Covid-19 da inizio emergenza: 578 nelle ultime 24 ore, in totale 21.645. E' il dato fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Da ieri ci sono 962 persone guarite in più. Da inizio crisi i guariti sono 38.092. I positivi al coronavirus oggi in Italia sono 105.418, 1.127 in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive sono attualmente ricoverati 3.079 pazienti, 107 in meno rispetto a ieri. Dei 105.418 attualmente positivi, Borrelli ha specificato, 27.643 sono ricoverati con sintomi, 3.079 in terapia intensiva e 74.696 si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.117.404 (43.715 nelle ultime 24 ore, contro i 26.779 di ieri).Complessivamente 165.155 persone in Italia entrate in contatto con il coronavirus finora (positivi +deceduti + guariti), 2.667 in più rispetto al consuntivo di ieri. I tamponi eseguiti nel Paese sono stati finora 1.117.404 (43.715 nelle ultime 24 ore, contro i 26.779 di ieri).Sul conto corrente dedicato della protezione civile "sono stati raccolti ad oggi 125.522.639 euro, circa 31 milioni dei quali già spesi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori".Il numero di mascherine giornaliere necessarie agli italiani per stare fuori casa e recarsi al lavoro o per altre attività dipenderà da cosa e da quando riaprire, dalla progressione della 'Fase 2' in questa emergenza coronavirus. E anche il numero di mascherine ad personam dipende dal tipo di attività svolta, ma resta fermo il senso di responsabilità del singolo lavoratore. Lo ha detto Ranieri Guerra, dell'Oms e consigliere scientifico del ministro Speranza, nel briefing quotidiano con la stampa tenuto con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli.L'esperto ha sottolineato che permane la raccomandazione Oms sulle misure di cautela, "quello che può cambiare è la presenza di persone in un ambiente chiuso, quindi un numero predeterminato. Ad esempio nelle strutture commerciali mantenere il giusto distanziamento"."La raccomandazione dell'Oms permane per quanto riguarda le persone che camminano per strada: usare le mascherine è fuori dalle raccomandazioni. Può cambiare la previsione su un raggruppamento di persone in luoghi chiusi". Lo ha specificato Ranieri Guerra, direttore vicario Organizzazione mondiale della sanità (Oms), rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa alla Protezione civile a Roma, sul problema delle forniture di mascherine."Domani altri 71 medici della task force andranno nelle regioni più colpite dall'emergenza. Al momento della task force fanno parte più di 200 medici e circa 200 infermieri". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, nel corso dell'incontro quotidiano con i media al dipartimento della protezione civile. "I volontari impegnati sul campo ad oggi sono 12.118 - ha ricordato Borrelli - le tende di pre triage allestite fuori dagli ospedali sono 835, quelle negli istituti penitenziari 151"."La valutazione del rischio è la procedura essenziale per capire quando riaprire, definire esattamente come mitigare il rischio, prendendo delle misure specifiche, è inevitabile per la cronologia della riattivazione. Stiamo valutando questo". Lo ha detto Ranieri Guerra dell'Oms, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile sull'emergenza coronavirus. "La Regione Lombardia è un po' il pilota di quello che accadrà nelle altre regione, deve essere estremamente cauta nella valutazione del rischio per renderlo pari a zero - ha aggiunto Guerra -. La Cina ha fatto capire che la soluzione alla crisi, la fine del contagio, è il distanziamento e la quarantena. Non abbiamo ancora avuto un azzeramento, anche se i dati sono positivi, ma andando con esercito e lanciafiamme come hanno fatto loro si ottengono procedure molto rapide".Che in altri Paesi "vengano curati meglio ne dubito fortemente, il nostro è un sistema sanitario all'avanguardia e questo deve essere chiaro a tutti". Lo dice Ranieri Guerra, componente dell'Organizzazione mondiale della sanità, durante il punto stampa quotidiano, alla Protezione civile, sull'emergenza coronavirus. "Questo è un virus che ha colpito tutti quanti, ma più duramente alcune classi di età e alcune morbosità preesistenti", aggiunge.Il coronavirus "ha colpito duro ed alcune classi di età ben definite, dobbiamo capire qual è il profilo dei guariti e quello dei deceduti. Quando avremo i dati di tutti i Paesi avremo una normalizzazione delle curve, questo non è un virus 'patriota', colpisce tutti allo stesso modo"."Dal mio punto di vista i livelli di massima sicurezza per i lavoratori devono prevedere una valutazione dello stato immunitario". Lo ha detto Ranieri Guerra dell'Oms, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. "La linea di tendenza ci fa pensare che la linea immunitaria sia duratura ma non sappiamo quanto dura - ha aggiunto Guerra -. I test sierologici vanno bene ma serve anche un monitoraggio con i tamponi".