Coronavirus: il nuovo bilancio della Protezione civile: 627 decessi in 24 ore

"Sono 37.860 i casi positivi, 5.129 le persone guarite, 4.032 i deceduti". L'incremento dei malati di coronavirus in Italia,rispetto a mercoledì è di 4.670. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 47.021. Le persone morte con il coronavirus nelle ultime 24 ore sono state 627. "Sono 2.655 i pazienti ammalati di Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, sono il 7% del totale". "16.020 pazienti sono ricoverati con sintomi, 19.185 in isolamento domiciliare, 2.655 in terapia intensiva". Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile."Non abbiamo avuto problemi di ricoveri negli ospedali. Chi sta a casa o è asintomatico o ha sintomi lievi per cui non necessita di ricovero ospedaliero. Questo lo voglio chiarire"."Quando è partita l'emergenza, avevamo 5.400 posti nelle terapie intensive, oggi siamo intorno agli 8mila e stanno ancora crescendo". Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa sottolineando che stanno aumentando anche i posti "in pneumatologia e nei reparti specializzati". "C'è tutta un'attività di potenziamento che è stata messa in atto" dalle Regioni e dal governo."Ho firmato un'ordinanza per il pagamento anticipato delle pensioni, che avverrà dal 26 al 31 marzo e così accadrà per aprile e i mesi successivi"."Smentisco seccamente che il dipartimento si starebbe preparando per dichiarare le condizioni di biocontenimento su tutto il territorio nazionale da metà aprile. E' una fake news che circola, queste false notizie vanno punite, chi le mette in rete deve essere punito: sono destituite di ogni fondamento e sono anche allarmistiche"."Le misure messe in campo fino a oggi hanno dato dei risultati, credo che il numero dei positivi sia frutto di una circolazione del virus che è precedente alla stretta data e che ci auguriamo tutto, con queste misure, prese e da prendere, ci permetterà ancora di più di fermare il virus"."Le previsioni le fanno gli esperti, sicuramente è giusto farle, ma poi bisogna vedere se le previsioni vengono confermate dai fatti. Forse il picco non arriverà la prossima settimana, ma quella dopo. Tutti dicono che stiamo andando verso il picco, speriamo arrivi quanto prima". lo ha detto Angelo Borrelli, capo della protezione civile, intervenuto ai microfoni di Rai Radio2. Sull'importanza di seguire un corretto comportamento: "L'ottimismo e la speranza non li metto mai via. Ci devono venire dai comportamenti che stanno adottando i nostri connazionali. Serve assoluta prudenza, bisogna uscire il meno possibile. E' fondamentale per contenere i contagi. Bisogna evitare i contatti umani e muoversi il meno possibile. Evitare di uscire di casa se non strettamente necessario. Gli epidemiologi ci dicono che se noi conduciamo una vita assolutamente normale la percentuale di persone che viene colpita dal coronavirus è molto più alta. Per questo si adottano misure come quelle adottate in Cina". Sull'attività fisica all'aperto: "Sarebbe giusto proibirla? Secondo me sì sarebbe giusto proibire l'attività sportiva all'aperto. Se dobbiamo fare dei sacrifici, dobbiamo farli per tutte le ragioni. Bisogna evitare anche la corsa all'aperto. La faremo tra una decina di giorni, o quando sara'"."Stiamo lavorando con il ministro Boccia, con i presidenti di Regione, con il ministero dell'Economia e delle Finanze, per chiudere l'ordinanza per istituire la task force dei 300 medici che metteremo a supporto delle realtà regionali ne avranno bisogno. Entro stasera daremo corso all'organizzazione di questa task Force".Quali sono le motivazioni per cui i focolai sono sempre le due regioni del nord? "Una, nessuna e centomila. Non abbiamo la palla di vetro per interpretare questo. Certamente c'è un livello nel centro-sud che è ancora contenuto, quindi da una parte le misure di contenimento iniziano a lavorare, mentre dove c'era un mucchio di pazienti zero le cose sono continuate a esplodere. Sottolineo che da ieri ci sono stati 200 casi in più, qualcosa vorrà dire". Così Roberto Bernabei, ordinario di Geriatria dell'università Cattolica di Roma, nel punto stampa alla Protezione civile, sull'emergenza coronavirus.