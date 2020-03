I dati in diretta della Protezione Civile Coronavirus, in diretta il bollettino della protezione civile sull'andamento del contagio "Sono in fase migliorativa" i dati del contagio in Lombardia tanto che il Presidente Attilio Fontana guarda al futuro "con un pochino di ottimismo in più". Il Governatore del Veneto, Luca Zaia: "Le restrizioni ci hanno aiutato a rallentare il contagio, sto preparando un'ordinanza per riuscire a procrastinare le restrizioni, se sarà necessario"

In diretta il bollettino della protezione civile nel consueto punto stampa di Angelo Borrelli:Sono complessivamente 75.528 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.648. Domenica l'incremento era stato di 3.815, più del doppio. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 11.591 i morti, con un aumento rispetto a ieri di 812. Domenica l'aumento era stato di 756."Sono in fase migliorativa" i dati del contagio in Lombardia, tanto che il Presidente Attilio Fontana guarda al futuro "con un pochino di ottimismo in più". E prosegue: "Le misure rigorose stanno dimostrando che hanno efficacia, sono due passate due settimane da quando ci sono ed è la dimostrazione che è la strada giusta". Dati più confortanti - rispetto ai giorno scorsi - arrivano anche dalla regione Veneto. Il Governatore Luca Zaia: "Le restrizioni ci hanno aiutato a rallentare il contagio, sto preparando un'ordinanza per riuscire a procrastinare le restrizioni, se sarà necessario, in base ai dati di questa settimana. Il picco - ha ricordato Zaia - è programmato per il 15 aprile ma già da questa settimana vedremo il trend". Buone notizie anche dalla regione Lazio dove oggi si è registrato il giorno con più guariti: +59 rispetto a ieri.Continua a diminuire la crescita dei contagi in Lombardia: i positivi sono 42.161, con un aumento di 1154 rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1592 casi in più. Rimane alto il numero dei decessi, con 458 vittime in più che porta il totale a 6.818. I ricoveri non in terapia intensiva sono 11815, con una crescita di 202, mentre sono solo due i nuovi ricoveri in terapia intensiva. Calano anche i nuovi contagiati a Milano: ieri erano 247, oggi sono 154, per un totale di 8676 positivi in tutta la provincia. L'assessore Gallera: "Numeri confermano trend".E' arrivato a 8853 il numero dei positivi al coronavirus in Veneto, 129 in più di quelli conteggiati questa mattina alle 8.Ne dà notizia la Regione del Veneto che ha aggiornato i dati alle 17 di oggi. Sale anche il numeri dei decessi: 436 dall'inizio dell'emergenza, 23 in più di quelli conteggiati in mattinata.Nella giornata di oggi si registra il più alto numero di pazienti guariti nelle 24 ore: + 59 rispetto a ieri. Lo sottolinea la Regione Lazio sul profilo social Salute Lazio. 208 i nuovi casi e 14 decessi.Sono 290 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 16 i nuovi decessi. Salgono dunque a 4.412 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. 33 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati"), 98 le guarigioni cliniche e 231 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 4.050.Tra i 3.684 marchigiani contagiati da 'Covid-19', 1.165 sono ricoverati negli ospedali della regione. Nell'aggiornamento odierno diffuso dal Gores, sono segnalati anche 16 pazienti guariti (+4) e 161 pazienti dimessi (+6); in isolamento domiciliare, perché contagiati, ci sono 2.086 persone in tutta la regione (+94). Il bilancio delle vittime è fermo, al momento, a ieri: 417 e, tra queste, anche 4 pazienti non residenti nelle Marche e un cittadino romeno.Salgono a 1345 i casi di coronavirus in Abruzzo. 14 i nuovi decessi, che portano il totale delle vittime a 102.Cinque decessi e 163 nuovi casi di coronavirus in Puglia: è questo il bollettino della Regione Puglia per la giornata di Oggi. In totale salgono a 1.172 le persone contagiate. Salgono a 32 i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.712.Le persone risultate positive al Coronavirus sono 647 (+59 rispetto a ieri), quelle negative sono 6079. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano sul coronavirus. i decessi sono 31.I dati del contagio in Lombardia "sono in fase migliorativa" e "soprattutto le risposte che mi arrivano dai pronto soccorso sono molto migliori": per questo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana guarda il futuro "con un pochino di ottimismo in più"."Le misure rigorose stanno dimostrando che hanno efficacia, sono due passate due settimane da quando ci sono ed è la dimostrazione che è la strada giusta", ha sottolineato Fontana a Italia7gold, sottolineando che "non ci piacciono, certamente", ma "bisogna mettersi nell'ottica che stiamo combattendo una guerra e ci vuole qualche sacrificio"."Le restrizioni ci hanno aiutato a rallentare il contagio, sto preparando un'ordinanza per riuscire a procrastinare le restrizioni, se sarà necessario, in base ai dati di questa settimana. Il picco - ha ricordato Zaia - è programmato per il 15 aprile ma già da questa settimana vedremo il trend"."Dovremo pensare a un'uscita come a un soft landing, dovrà essere graduale, non tanto come uscita dei cittadini, ma come riprendere normali condizioni di vita. Immagino che una delle soluzioni - ha proseguito Zaia - sulla quale noi stiamo lavorando, è quella del test sierologico, in modo di andare a vedere se si sono formati gli anticorpi, e qui ci vogliono tempistiche, modalità. Stiamo cercando di ragionare anche su questo fronte, in modo da dare una patente che attesti che tu hai avuto la risposta anticorpale. C'è anche da dire che abbiamo casi di re-infezione. Potrebbe anche accadere, e qui ce lo dovranno dire gli scienziati, che chi ha già avuto una risposta anticorpale magari potrà comunque essere esposto a un'ulteriore infezione, magari di una variante del virus".