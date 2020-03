Il punto sull'epidemia Coronavirus, Borrelli: contagiati 12.839 (+2.249), morti 1.016 (+189), guariti 1.258 (+213) Continua ad aumentare il numero dei contagi, solo in Lombardia +1.445 rispetto a ieri. Intanto vengono distribuite 1 milione e 200mila mascherine al giorno e 116 nuovi ventilatori. Intanto c'è emergenza per la scarsità di sangue. Borrelli. "Andate a donare"

Sono 12.839 i pazienti positivi da coronavirus in Italia, 2.249 di più rispetto a ieri. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana alla Protezione civile. I nuovi decessi sono 188 per un totale di 1.016. I guariti e dimessi sono 1.258 totali (+213 rispetto a ieri). A oggi sono 15.113 i contagiati totali (comprese le vittime e i guariti), con un aumento di 2.651 unità.5.036 persone sono in isolamento volontario, 1.153 persone sono in terapia intensiva, ovvero il 10% degli affetti. Sono 6.650 i ricoverati in ospedale, 188 i decessi. Di questi, il 98% aveva più di 69 anni, e il 67% aveva patologie pregresse.L'Iss sta studiando perché "la mortalità da Coronavirus in Italia appaia così elevata rispetto ad altri paesi". Lo ha detto Paolo D'Ancona, dell'Istituto superiore di sanità, nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile con Angelo Borrelli.I casi attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d'Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata. Sono 1.258 le persone guarite. I deceduti sono 1.016, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso."Ho già chiesto all'amministrazione, alla Regione e ai comuni di organizzare delle strutture di assistenza per i senza tetto sul territorio". Lo dice il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, rispondendo a una domanda sugli 8mila senza tetto censiti solamente a Roma."Per quanto riguarda le forze in campo abbiamo oggi più di 4600 uomini, con un incremento rispetto a ieri di oltre 2159 uomini e donne impiegate nell'assistenza delle persone, per quanto riguarda il sistema di Protezione Civile. Registriamo 515 tende in totale di pre-triage, con un incremento di 53 rispetto a ieri, già distribuiti oltre 4 milioni di dispositivi,distribuite oggi oltre un milione e 200 mila mascherine, con una distribuzione quotidiana di oltre un milione di mascherine, ma dobbiamo arrivare a distribuirne un milione e mezzo al giorno. Presto ci sarà l'esito della gara Consip del valore di 200 milioni per la fornitura dei dispositivi di protezione e quanto serve per la gestione dell'emergenza"."In questo periodo si sta registrando una contrazione della donazione del sangue. Ma donare è fondamentale e avviene in assoluta sicurezza. Dunque facciamo un appello a tutti i cittadini: continuate a donare perché è fondamentale per salvare vite umane".In Lombardia i positivi al coronavirus sono 8.725, 1.445 più di ieri e i decessi sono in totale 744, 127 in più. Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, aggiungendo che le persone dimesse sono 1.085."Tutti noi dobbiamo fare un sacrificio, la regola principale è mantenere le distanze anche in famiglia. Poi le Forze dell'Ordine faranno le loro valutazioni, se si chiede di non uscire meglio non uscire, poi portare fuori il cane si può, si devono sempre evitare gli assembramenti. Un po' di prudenza fa bene a tutti".E' in corso un approfondimento dell'Aifa sull'anti-artrite usato off label a Napoli dal team di Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Pascale per trattare pazienti con polmonite da Covid-10. "Ne abbiamo parlato nel corso delle varie riunioni, e credo che ci siano in atto degli approfondimenti da parte dell'Agenzia italiana del farmaco", ha annunciato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della consueta conferenza stampa, a Roma, per fare il punto sull'emergenza coronavirus. "Non vi voglio dare delle anticipazioni, ma so che si sta facendo uno studio sotto questo profilo e a breve, fra massimo una decina di giorni, si potrà avere un riscontro sull'uso di questi farmaci". "Abbiamo letto tutti di questo farmaco usato dal Cotugno di Napoli - ha aggiunto - e che appare utile e proficuo per superare la fase di malattia. Vedremo. E mi auguro a breve di poter apprezzare i risultati di questi studi", ha concluso Borrelli.​"Sulla chiusura delle fabbriche lo stesso comitato tecnico scientifico si è pronunciato sulla necessità delle mascherine, mi auguro che quanto prima ci possa essere un provvedimento del ministero della Salute. Non c'è bisogno della mascherina se si mantiene la distanza di un metro".Si possono usare autobus o metropolitane? "Quello che conta è la distanza tra i passeggeri", fermo restando di "limitare al massimo gli spostamenti, e se proprio necessario, mantenere le distanze".