Coronavirus

2020/04/17 12:20

Rezza: Trend in decrescita ma il virus non scompare Brusaferro: "La curva decresce, meno persone con sintomi" "Lo stato dell'arte" sull'emergenza coronavirus in Italia "ci racconta di persone con i sintomi che stanno riducendosi e una curva di positività decrescente a livello nazionale. L'adozione delle misure restrittive del lockdown in tutto il Paese ha consentito di limitare la circolazione in molte aree"

Coronavirus, Azzolina: "Ancora troppi rischi, a scuola non si torna"

Coronavirus, Azzolina: "Ancora troppi rischi, a scuola non si torna" Coronavirus, tra marzo e aprile in Italia 20 per cento di decessi in più

Coronavirus, tra marzo e aprile in Italia 20 per cento di decessi in più Coronavirus, Fontana: "Dobbiamo prepararci a ripartire il 4 maggio" Condividi Ci sono 160mila persone positive a tamponi e le persone con sintomi si stanno riducendo con la curva in fase decrescente a livello nazionale. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa all'Istituto sull'andamento epidemiologico dell'epidemia di Covid-19. "Lo stato dell'arte" sull'emergenza coronavirus in Italia - ha detto Brusaferro - "ci racconta di persone con i sintomi che stanno riducendosi e una curva di positività decrescente a livello nazionale. L'adozione delle misure restrittive del lockdown in tutto il Paese ha consentito di limitare la circolazione in molte aree".



"La Lombardia - ha spiegato il presidente dell'ISS- resta la regione più colpita, ma anche qui la curva mostra un decremento. Il Veneto mantiene la stessa tendenza, come l'Emilia Romagna. Nelle Marche i numeri sono più limitati e concentrati al confine con l'Emilia Romagna. Altre regioni hanno una circolazione più limitata".



"C'è stata una reattività in tutto il Paese nell'andare ad intercettare i focali adottando misure tempestive, dare un contenimento molto focalizzato che serve a contenere la diffusione dove avviene", ha detto ancora Brusaferro.



Rezza, trend in decrescita ma non scompare

Vediamo che c'è trend alla decrescita nel numero dei casi se presentati per data di comparsa dei sintomi, ma il virus non sta scomparendo. "Spesso si parla di nuovi contagi, ma si tratta in realtà di vecchie notifiche. Adesso è importante considerare la comparsa dei sintomi". Lo ha detto l'epidemiologo Giovanni Rezza, dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), nella conferenza stampa organizzata dall'Istituto.



Non c'è nessun picco nella curva dell'epidemia: "si è trattato di un picco artificioso", generato dal lockdown, ha spiegato l'epidemiologo Giovanni Rezza, che ha aggiunto "Nella fase 2 sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l'identificazione rapida dei focolai, test, rintraccio e isolamento dei contatti e azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse.







Ci sono 160mila persone positive a tamponi e le persone con sintomi si stanno riducendo con la curva in fase decrescente a livello nazionale. Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro durante la conferenza stampa all'Istituto sull'andamento epidemiologico dell'epidemia di Covid-19. "Lo stato dell'arte" sull'emergenza coronavirus in Italia - ha detto Brusaferro - "ci racconta di persone con i sintomi che stanno riducendosi e una curva di positività decrescente a livello nazionale. L'adozione delle misure restrittive del lockdown in tutto il Paese ha consentito di limitare la circolazione in molte aree"."La Lombardia - ha spiegato il presidente dell'ISS- resta la regione più colpita, ma anche qui la curva mostra un decremento. Il Veneto mantiene la stessa tendenza, come l'Emilia Romagna. Nelle Marche i numeri sono più limitati e concentrati al confine con l'Emilia Romagna. Altre regioni hanno una circolazione più limitata"."C'è stata una reattività in tutto il Paese nell'andare ad intercettare i focali adottando misure tempestive, dare un contenimento molto focalizzato che serve a contenere la diffusione dove avviene", ha detto ancora Brusaferro.Vediamo che c'è trend alla decrescita nel numero dei casi se presentati per data di comparsa dei sintomi, ma il virus non sta scomparendo. "Spesso si parla di nuovi contagi, ma si tratta in realtà di vecchie notifiche. Adesso è importante considerare la comparsa dei sintomi". Lo ha detto l'epidemiologo Giovanni Rezza, dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), nella conferenza stampa organizzata dall'Istituto.Non c'è nessun picco nella curva dell'epidemia: "si è trattato di un picco artificioso", generato dal lockdown, ha spiegato l'epidemiologo Giovanni Rezza, che ha aggiunto "Nella fase 2 sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l'identificazione rapida dei focolai, test, rintraccio e isolamento dei contatti e azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse.

Condividi