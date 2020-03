Coronavirus In cina nessun nuovo contagio interno , salgono i casi in Corea del Sud, il Giappone si blinda Due italiani sono risultati positivi al Covid-19 nel periodo obbligatorio di quarantena di 14 giorni dopo essere arrivati a Shanghai l'11 marzo: si tratta dei primi casi ufficialmente registrati in Cina che coinvolgono connazionali, anche se classificati come 'contagi importati'

Per la prima volta dalla diffusione del coronavirus, ieri la Cina non ha registrato alcun caso di contagio "domestico". Sono stati, invece, 34 i casi di positività arrivati dall'esterno, l'incremento giornaliero più grande nelle ultime due settimane. Lo ha reso noto la Commissione Nazionale della Salute. I casi di positività arrivati dall'estero, stando ai dati della Commissione, hanno così raggiunto i 189. I dati comunque dimostrano come la pandemia sia sotto controllo a Wuhan, dove il virus ha fatto la sua comparsa lo scorso dicembre, e nella provincia di Hubei. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 8 morti - tutte a Hubei - che portano il bilancio delle vittime a 3.245. In Cina ci sono stati in totale 81.000 casi di infezione, ma solo 7.263 sono ancora malate di coronavirus. La gran parte dei 34 nuovi casi di coronavirus importati e individuati in tutta la Cina sono stati registrati a Pechino.Due italiani sono risultati positivi al Covid-19 nel periodo obbligatorio di quarantena di 14 giorni dopo essere arrivati a Shanghai l'11 marzo: si tratta dei primi casi ufficialmente registrati in Cina che coinvolgono connazionali, anche se classificati come 'contagi importati'. In base a quanto spiegato dalla Commissione sanitaria municipale, il primo, partito da Amsterdam e arrivato a Shanghai via Parigi, è stato confermato positivo al coronavirus il 15marzo, mentre il secondo, proveniente da Torino via Parigi, il 13 marzo.La Corea del Sud ha avuto 152nuovi casi di coronavirus, fino a totali 8.565, rompendo la serie di 4 giorni di fila sotto quota 100. I dati aggiornati a mercoledì del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) indicano anche 7 nuovi decessi, a 91 complessivi. Il 60% dei contagi fa capo alla Chiesa di Gesù Shincheonji, setta religiosa di Daegu. I timori di contagio sono ora legati a casi specifici come un call center di Seul e alcune chiese protestanti della provincia di Gyeonggi. Le zone più colpite restano quelle della città di Daegu e della vicina provincia del Gyeongsang Settentrionale, ma 12 degli ultimi 152 casi vengono segnalati nella capitale Seul. Complessivamente sono 407 i guariti per totali 1.947.Scattano da oggi le misure di contenimento decise dal Giappone a seguito della diffusione del coronavirus, incluso il divieto di ingresso ai cittadini italiani, per un totale di 38 Paesi. A tutti i cittadini non giapponesi che provengano o siano transitati dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia-Giulia e Trentino-Alto Adige nei 14 giorni precedenti all'arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l'ingresso in Giappone, con effetto di immediato respingimento alla frontiera.Come eccezione a tale norma, per chi proviene dalle regioni italiane soggette a restrizioni ed è sposato con un cittadino giapponese non è previsto il respingimento alla frontiera, ma le autorità di immigrazione prevedono un test PCR per verificare che si sia negativi alCovid-19 ed un eventuale autoisolamento.Il governo di Tokyo ha inoltre ampliato il numero dei Paesi stranieri i cui cittadini saranno soggetti ad un periodo di quarantena di 14 giorni, spiegando che le misure temporanee saranno operative da questos abato, fino al termine di aprile, e riguardano, tra gli altri, 26 Paesi dell'Unione europea, la Gran Bretagna e Monaco. Al pari di quanto già avvenuto per i cittadini di Cina e Corea del Sud ,il ministero degli Esteri nipponico ha comunicato che invaliderà i visti già approvati per un totale di 38 nazioni, e durante il periodo di isolamento alle persone verrà chiesto di non usare i servizi pubblici.Per agevolare il rientro degli italiani dal Giappone, Alitalia ha annunciato l'introduzione di tariffe agevolate per i voli di sola andata Tokyo-Roma. In stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, la compagnia di bandiera ha deciso l'introduzione di un volo diretto, senza scalo, con validità fino al 20 aprile prossimo.