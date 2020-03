Una donna sbarcata a Creta è risultata positiva Coronavirus: la Costa Victoria approderà a Civitavecchia domani mattina E' finita l'odissea per la Costa Victoria. Alla nave da crociera è stato consentito di far sbarcare le 1.400 persone a bordo nel porto di Civitavecchia. Il sindaco della cittadina laziale si dichiara però contrario all'attraversamento del centro urbano

La nave da crociera "Costa Victoria" arriverà domani mattina al porto di Civitavecchia. La ricerca di un porto di approdo è finita. Le difficoltà nel concedere l'ok all'attracco della nave erano legate al caso di una passeggera argentina scesa dalla nave a Creta e risultata positiva al coronavirus. Domattina sbarcheranno nel porto di Civitavecchia le oltre 1.400 persone a bordo della nave: 726 ospiti di varie nazionalità e 776 membri dell'equipaggio, per poi procedere alle operazioni di rimpatrio.A quanto si apprende, tutto avverrà sulla base delle procedure di sicurezza previste. In via precauzionale, le persone venute a contatto con la donna erano state poste in isolamento immediato. La compagnia, per ulteriore precauzione, aveva provveduto all'isolamento di tutti i passeggeri nelle proprie cabine. Nei giorni scorsi, dai presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massiliano Fedriga, era già arrivato lo stop a un'ipotesi di attracco nei porti di Venezia e di Trieste."Non voglio che nessuno dal porto attraversi la città. Gli altri varchi erano già chiusi, l'unico accesso è ora presidiato dalle pattuglie della polizia locale: dal porto non deve uscire nessuno verso la città". Lo afferma all'Adnkronos il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, in vista dell'arrivo della nave da crociera "Costa Victoria" che, dopo il caso di una passeggera argentina sbarcata a Creta e ricoverata sull'isola perché risultata positiva al coronavirus, attraccherà al porto della cittadina laziale per lo sbarco delle oltre 1.400 persone a bordo."Ho sento il ministro delle Infrastrutture e il prefetto, ho ribadito la nostra contrarietà - ribadisce Tedesco -. Il ministro mi ha spiegato che ci saranno tutte le cautele e che saranno seguiti tutti protocolli, posso capire la scelta perché si tratta di persone che devono essere trasferite in aeroporto per fare ritorno nel loro paese di origine, ma io continuo a mostrare la mia contrarietà. Ho ribadito già giorni fa l'opportunità di bloccare i traffici dei passeggeri e, in qualche modo, contenere il discorso sono nell'ambito del traffico merci", conclude il primo cittadino.