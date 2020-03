Ultimo aggiornamento del Viminale Coronavirus. Controlli polizia: 20mila persone denunciate in 4 giorni Gli esercizi commerciali controllati sono stati 83.579 mentre i titolari di esercizi commerciali denunciati ex articolo 650 sono stati 239; per 5 esercizi commerciali è stata disposta la sospensione. A Roma denunciati professori e dirigenti di una scuola per aver organizzato festa con musica e barbecue. Raggi ribadisce: "Non siate stupidi"

Condividi

Denunciati professori e dirigenti di una scuola in periferia Roma perché avevano organizzato festa con musica e barbecue.Cinque ragazzi invece perché facevano pic-nic in parco. Non siate stupidi, non fate come loro e restate a casa. Grazie a carabinieri per controlli #coronavirus — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 15, 2020

Sono 20.003 in quattro giorni le persone denunciate ai sensi dell'articolo 650 del codice penale ("inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità") nel corso dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus condotti dalle forze dell'ordine in tutta Italia. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del Viminale, secondo cui nella sola giornata di ieri le persone controllate sono state 138.994, quelle denunciate per "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" 6.203 e quelle denunciate per "falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale" o "false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri" 112. Sempre ieri, gli esercizi commerciali controllati sono stati 83.579 mentre i titolari di esercizi commerciali denunciati ex articolo 650 sono stati 239; per 5 esercizi commerciali è stata disposta la sospensione."Denunciati professori e dirigenti di una scuola in periferia, a Roma, perché avevano organizzato una festa con musica e barbecue. Cinque ragazzi invece perché facevano pic-nic in un parco. Non siate stupidi, non fate come loro e restate a casa. Grazie a carabinieri per controlli #coronavirus". Così in un tweet il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha commentato la notizia della denuncia di un gruppo di professori e dirigenti di un istituto scolastico internazionale, nel quartiere La Storta della capitale, che avevano organizzato un barbecue con i figli.