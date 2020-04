Contagiati 8 pazienti e 4 operatori sanitari Liguria: ospedale di Lavagna, reparto infettato dopo un morto di Covid-19. Tampone era negativo L'uomo deceduto era risultato negativo in un altro ospedale

Otto pazienti e 4 operatori sanitari dell'ospedale di Lavagna, in provincia di Genova, sono risultati positivi dopo che nel reparto di Medicina è stato curato senza accorgimenti un quarantunenne con una polmonite bilaterale dovuta al coronavirus. L'uomo in precedenza aveva avuto una diagnosi negativa, tanto che era stato mandato a casa dal reparto Covid di Sestri Levante dopo un tampone negativo, poi era entrato nell'ospedale di Lavagna, in un reparto no covid, dove è morto. Gli accertamenti compiuti hanno stabilito che era positivo. Il reparto di medicina è stato sgomberato e sanificato.In una nota diffusa alla stampa, l’Asl 4 ha comunicato che, a seguito del riscontro occasionale di positività di un tampone su un soggetto ricoverato per altra patologia, la direzione strategica dell'Asl 4 ha sottoposto al tampone tutti i soggetti ricoverati in Medicina Interna dell’ospedale di Lavagna e l'intero personale sanitario della struttura. In totale 61 persone, 12 delle quali sono risultate positive al Covid-19. Si è quindi proceduto alla sanificazione di tutti i locali e all’isolamento dei soggetti positivi. La direzione sanitaria ha bloccato i ricoveri per tutta la giornata di oggi al reparto di Medicina per procedere alla sanificazione e alla riapertura in totale sicurezza.