L'ordinanza della sindaca Virginia Raggi Coronavirus, da domani a Roma gratis i parcheggi nelle strisce blu Il provvedimento è pensato per facilitare gli spostamenti di coloro che hanno necessità di muoversi da casa anche in questo periodo

Da domani a Roma sarà sospeso il pagamento dei parcheggi nelle strisce blu. E’ attesa per oggi la firma della sindaca di Roma Virginia Raggi dell’ordinanza per la sosta gratuita.Il provvedimento è pensato per facilitare gli spostamenti di coloro che hanno necessità di muoversi da casa anche in questo periodo di contenimento degli spostamenti per la prevenzione della diffusione del coronavirus.Già nei giorni scorsi, per favorire gli spostamenti in questo periodo di emergenza,la sindaca della capitale aveva aperto tutti i varchi ztl.