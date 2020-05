Il punto sull'epidemia Coronavirus, Lombardia: nessun decesso segnalato, i nuovi casi sono 285 Sul dato riferito ai decessi, la Regione specifica che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non ne hanno segnalati. E' già capitato, in occasione di festività o fine settimane degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo

Ecco i dati della giornata di oggi, domenica 24 maggio. Per quanto riguarda la voce decessi si specifica che i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali oggi non ne hanno segnalati.

I tamponi effettuati sono 11.457, il totale complessivo è di 670.241



285 i nuovi positivi, ieri erano 441. Oggi il rapporto con i tamponi giornalieri è del 2,5%

Gli attualmente positivi sono 25.614, -16 rispetto a ieri. Il totale complessivo dei positivi dall’inizio della pandemia a oggi: 87.110

I guariti/dimessi sono +301 rispetto a ieri (688). Il totale complessivo è di 45.656.



Continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva: -2 nelle ultime 24 ore, il totale complessivo è 197. I ricoverati non in terapia intensiva: -9. Il totale complessivo: 4.017.



Il dato complessivo sui decessi è fermo a 15.840. L'assenza di nuovi decessi, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia a febbraio, la regione ha appunto comunicato di non aver ricevuto dati dalla rete ospedaliera e dalle anagrafi dei Comuni. E' già capitato, in occasione di festività o fine settimane degli scorsi mesi, che i dati non fossero del tutto aggiornati e quelli mancanti siano stati aggiunti il giorno dopo.