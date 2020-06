Il punto sull'epidemia nella regione Coronavirus, Lombardia: da ieri 402 nuovi positivi, 752 guariti e 21 morti Con 19.389 tamponi eseguiti in un giorno, il rapporto con i nuovi positivi è al 2,1%

Ecco l'aggiornamento sulla situazione coronavirus in Lombardia nel consueto bollettino della Regione.

I nuovi casi positivi sono 402 in 24 ore (2,1% rapporto con tamponi giornalieri) e i deceduti sono 21 in più.

Gli attualmente positivi sono 471 in meno rispetto a ieri (19.583), mentre i guariti e dimessi 572 in più per un totale di 53.853 dall'inizio dell'epidemia.

Si sono poi liberati altri cinque posti in terapia intensiva (120 quelli occupati) e i ricoverati sono 6 in più, ovvero 2.960.

I tamponi di giornata toccano quota 19.389 per un totale di 800.276.

Sono 99 i nuovi positivi a Milano e provincia di cui 52 a Milano città. Con un numero molto elevato di tamponi, numeri più alti dei giorni scorsi anche a Bergamo,+73 e a Brescia, +89. Tra le altre provincie +28 a Varese, + 22 a Pavia, + 18 a Como, + 13 a Mantova, +11 a Cremona, + 10 a Sondrio e Lodi, + 8 a Monza e +4 a Lecco.