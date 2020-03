Controlli di polizia Coronavirus, Viminale: un milione di controlli, 44mila denunce Esercizi commerciali, denunciati 1.473 titolari e sospese 72 attività tra 11 e 17 marzo

Oltre 44 mila denunce e un milione di persone controllate in una settimana nell'ambito delle verifiche seguite alla pubblicazione delle nuove norme anti coronavirus.Secondo i dati forniti dal Viminale, dall'11 al 17 marzo, le forze dell'ordine impegnate nei controlli hanno denunciato 42.933 persone per violazione del Dpcm e 1.095 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.Nella sola giornata di martedì le forze di polizia hanno controllato in tutta Italia, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 187.455 persone e 8.089 sono state denunciate; gli esercizi commerciali controllati sono stati 111.512, denunciati 154 esercenti e sospesa l'attività di 33 esercizi commerciali.Il Viminale fa sapere che salgono così a 1.025.655 le persone controllate dall'11 al 17 marzo, 43.595 quelle denunciate ex articolo 650 C.P., 926 le denunce ex articolo 495 C.P., 527.014 gli esercizi commerciali controllati e 1.473 i titolari denunciati.