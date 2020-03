ITALIA

2020/03/18 21:31

Dopo un colloquio telefonico con Conte, Lamorgese e Guerini Coronavirus, De Luca: "In Campania sarà presente anche l'esercito per i controlli" Il presidente De Luca l'ha spuntata. In Campania arriveranno i militari a dare man forte nei controlli per il rispetto delle ordinanze per il contenimento del contagio

Ai controlli per il rispetto delle misure anti-contagio governative in Campania parteciperà anche l'Esercito. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che aveva scritto due volte in proposito al premier sottolineando la difficoltà di far rispettare il divieto di assembramenti in strada, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio, con il ministro dell'Interno e con il ministro della Difesa.



''Ho avuto un colloquio telefonico con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Vi sarà il contributo delle Forze Armate nei controlli per il rispetto delle ordinanze che hanno l'obiettivo del contenimento del contagio da Covid-19, e ciò avverrà nelle aree che di volta in volta verranno individuate e segnalate nella nostra regione''. Lo dice in un post su Facebook il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.







