Pandemia Coronavirus, sono oltre 130mila i morti in Europa. Germania: "La pandemia non è finita" Il premier spagnolo Sanchez: "Siamo in una situazione economica e sociale gravissima". Il ministro della salute tedesco Jens: "La pandemia è ben lontana dall'essere finita". Impennata di vittime in Gran Bretagna

Europa sempre più epicentro dell'epidemia di Covid-19: in queste ore sono stati superati i 130mila morti per coronavirus. Tre quarti dei decessi si trovano in Italia (27.359), Spagna (24.275), Francia (24.087) e Regno Unito (26.097). Su un totale di 130.002 e 1.433.753 casi di Covid-19, l'Europa è il continente più colpito al mondo.La Spagna ha registrato 325 decessi provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, circa l'8% in più rispetto ai 310 del giorno precedente, per un totale di 24.275. lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità del Paese,secondo quanto riporta El Pais. Allo stesso tempo, le persone guarite sono state 6.399, pari al livello più alto dall'inizio della crisi. "Siamo in una situazione economica e sociale gravissima", ha commentato questa mattina il premier Pedro Sanchez.Ieri sera il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha presentato il piano di deconfinamento per l'uscita dall'emergenza dell'epidemia del coronavirus, piano che verrà articolato non per date prefissate ma per obbiettivi epidemiologici da raggiungere: numero di contagi, decessi, capacità di isolamento e test dei casi sospetti. Si tratta di un piano in quattro fasi della durata minima di quindici giorni ciascuna, da applicarsi non in modo uniforme su tutto il territorio ma per provincie o unità territoriali, dettaglio che viene delegato alle differenti comunità autonome (regioni) - fermo restando il divieto di movimento tra le singole zone o provincie interessate e l'obbligo di mascherina fino a che non sia disponibile un vaccino o una cura terapeutica contro il coronavirus.In Germania è salito a 157.641 il numero di contagi accertati, dove la pandemia da Coronavirus ha causato anche 6115 decessi. Queste le ultime cifre fornite dal Robert Koch Institut di Berlino, che ha registrato 1304 infezioni e 202 decessi in più nelle ultime 24 ore."La pandemia è ben lontana dall'essere finita". Lo ha detto il ministro tedesco della Salute Jens Spahn presentando ala stampa il secondo pacchetto di leggi per la protezione della salute dei cittadini dopo la seduta di gabinetto di oggi. Spahn ha affermato che il pacchetto rispecchia bene la "complessità della pandemia", difficile da affrontare e la cui gestione non si può ridurre a dei numeri. Il ministro ha poi sottolineato che la situazione in Germania è molto differenziata nei diversi Laender.Si sono registrati 427 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore in Francia. Lo ha reso noto il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, precisando che il numero totale delle vittime dell'epidemia sale a 24.087, con 15.053 decessi in ospedale e 9.034 nelle residenze per anziani. Il numero dei decessi reso noto oggi è superiore a quello, 367, diffuso ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono al momento 4207, ha aggiunto Salomon che il 72% dei 26.834 ricoverati in ospedale si concentra in quattro regioni della Francia.Impennata nel bilancio delle vittime del coronavirus nel Regno Unito, che sale a quota 26.097 morti, terzo Paese al mondo in cifra assoluta dopo Usa e Italia, con l'inserimento da oggi nel conteggio anche dei decessi nella case di riposo oltre che negli ospedali. Lo ha reso noto il sistema sanitario nazionale nell'aggiornamento quotidiano condotto con una raccolta di dati più estesa, allargata agli ospizi e ad altri ricoveri pubblici.In Belgio si conferma la stabilizzazione dell'epidemia di Coronavirus, dopo che ieri sono stati registrati 524 nuovi positivi al Covid-19 e 170 decessi, secondo i dati appena pubblicati dal ministero della Sanità e dal Centro di crisi. Il numero complessivo di casi di Coronavirus è salito a 47.859, mentre i decessi legati all'epidemia hanno raggiunto quota 7.501 tra confermati e sospetti Covid-19. La pressione sugli ospedali continua a diminuire. Ieri sono state ammesse 174 persone, mentre sono stati dimessi 340 pazienti. Il totale dei ricoveri è di 4.050 pazienti, di cui 797 in terapia intensiva (-79 nelle ultime 24 ore). "Il tasso di riproduzione R0 attualmente è di 0,79 ed è calcolato nel periodo dal 20 al 26 aprile", ha spiegato il portavoce del ministero della Sanità Yves van Laethem, durante la conferenza stampa quotidiana sulla situazione dell'epidemia.In Svezia sono stati superati i 20mila casi confermati di coronavirus dopo l'annuncio di altre 681 infezioni registrate nelle ultime 24 ore. Stando all'ultimo aggiornamento dell'Agenzia svedese per la salute pubblica, sono saliti a 20.302 i contagi nel Paese scandinavo, dove le restrizioni attuate per prevenire la diffusione del Covid-19 sono state più blande rispetto alla maggior parte degli Stati del mondo. Da ieri, inoltre, in Svezia si contano 107 morti in più, per un totale di 2.462 decessi dall'inizio dell'emergenza, mentre i guariti sono un migliaio.Altre 145 persone sono morte a causa del Covid-19 in Olanda, il più alto numero giornaliero in oltre una settimana, portando il bilancio totale delle vittime legate al virus a 4.711. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto nazionale olandese per la salute pubblica e l'ambiente, 386 persone in più sono state trovate infettate dal coronavirus - più del doppio del numero riportato martedì, quando il numero più basso per diverse settimane è stato registrato. Finora il paese ha registrato 38.802 casi confermati. Di questi, 10.685 sono stati curati in ospedale, con altri 76 ricoveri correlati a Covid-19 riportati mercoledì. Non tutti i ricoveri o i decessi ospedalieri segnalati si sono tuttavia verificati nelle ultime 24 ore, hanno specificato le autorità.