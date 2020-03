Michel: "Faremo tutto quel che serve per l'economia Ue" Sassoli: "Non rinunceremo a vivere come europei". Chiuse le frontiere Ue per 30 giorni Scattano le misure anti coronavirus targate Unione europea. Decisa dai 27 in videoconferenza la chiusura delle frontiere esterne dell'Unione, ma senza fermare la libera circolazione delle merci. Annullato in Consiglio del 26 e 27 marzo

Condividi

"L'Ue sta correggendo l'egoismo e la mancanza di coordinamento tra i governi nazionali di fronte alla crisi coronavirus. Oggi, l'incontro straordinario del Consiglio europeo ha dato il via libera alle proposte della Commissione Ue, indicate anche dal Parlamento europeo, per affrontare la diffusione del virus e aiutare i paesi bisognosi". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Infine, stiamo dimostrando un vero senso di solidarietà: corsie preferenziali per il passaggio di attrezzature mediche, la difesa della libera circolazione delle merci nell'Ue e il primo importante sostegno economico per le nostre famiglie e imprese. Un'Europa unita, disponibile e pronta agire, è finalmente sul campo per affrontare questa drammatica sfida. Siamo una famiglia europea e nessuno rimarrà solo e nessuno dovrà agire da solo. Il Parlamento europeo è pronto a fare la sua parte per proteggere la vita e il sostentamento di tutti. Non rinunceremo a vivere come europei", ha concluso.I leader della Ue hanno deciso di accogliere la proposta della Commissione europea di chiudere le frontiere esterne dell'Europa per 30 giorni per prevenire la diffusione del Coronavirus. Lo dice il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel al termine della riunione in teleconferenza dei leader dei 27. L'accordo è stato raggiunto in videoconferenza."Siamo tutti d'accordo sulla decisione della Commissione Ue sul fatto che sui viaggi verso l'Europa ci sia una limitazione di 30 giorni. Di fatto un veto con pochissime eccezioni". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, sottolineando che la Germania implementerà questo provvedimento da subito. La Germania farà entrare nel suo territorio solo i cittadini dell'Unione europea e persone con permesso di residenza a lungo termine. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Horst Seehofer, nell'ambito delle misure per il contrasto dell'epidemia di coronavirus.Il Consiglio europeo ordinario della prossima settimana è stato annullato per la crisi del Coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in una conferenza stampa al termine della teleconferenza con i capi di Stato e di governo. "Abbiamo concordato di ritrovarci di nuovo la prossima settimana per teleconferenza. Questo significa che il Consiglio europeo che doveva tenersi a Bruxelles giovedì e venerdì non avrà luogo", ha detto Michel."Faremo quello che è necessario per ristabilire la fiducia" e sostenere l'economia europea. Lo dice il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel al termine del vertice dei leader dei 27. "E' molto importante mantenere la libera circolazione delle merci" ha ribattuto Angela Merkel in conferenza stampa a Berlino. La cancelliera ha riferito che i leader europei si sono confrontati sulla lotta da affrontare insieme contro le conseguenze economiche del coronavirus che potrebbero essere "molto serie".È stato lanciato oggi un panel consultivo sul coronavirus composto da team di virologi ed epidemiologi per il coordinamento europeo nella risposta alla crisi e alla gestione del rischio. Lo si legge in una nota ufficiale della Commissione europea. A presiedere il team è Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, che ha ricordato l'importanza di decisioni "concrete e appropriate per il popolo europeo" e che "la competenza scientifica e la buona consulenza sono ora più preziosi che mai". Von Der Leyen ha aggiunto: "Sono grata a tutti i presenti per aver messo le loro conoscenze al servizio della comunità". Alla co-presidenza del panel anche Stella Kyriakides, commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, che ha dichiarato che il tempo e la scienza sono indispensabili per la lotta al coronavirus, e che "questo gruppo svolgerà un ruolo importante per la risposta medica dell'Ue alla pandemia"."A una crisi straordinaria, senza precedenti, si risponde con mezzi altrettanto straordinari, mettendo in campo qualsiasi strumento di reazione, secondo la logica 'whatever it takes'". E' il concetto espresso dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla videoconferenza dei leader Ue dedicata all'emergenza Coronavirus. Conte "ha invitato tutti a non illudersi che ci potrà essere un Paese membro che potrà rimanere indenne da questo tsunami economico-sociale e ha invitato a considerare che il ritardo nella risposta comune sarebbe letale per tutti e per questo irresponsabile".La Commissione europea presenterà nei prossimi giorni una proposta per attivare la "clausola di salvaguardia generale" che permette di sospendere il Patto di Stabilità e Crescita. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Urusla von der Leyen, in una conferenza stampa al termine della teleconferenza dei capi di Stato e di governo. "Stiamo lavorando sulla clausola di salvaguardia generale e faremo una proposta al Consiglio nei prossimi giorni", ha detto von der Leyen. Rispetto a venerdì scorso, quando la Commissione ha presentato il suo pacchetto economico per mitigare l'impatto economico del coronavirus, "la situazione è peggiorata", ha spiegato von der Leyen. "La situazione economica è molto grave. Tutte le misure che sono state prese sul piano sanitario, che sono corrette per contenere il virus, hanno un impatto enorme sulla nostra economia", ha detto la presidente della Commissione."Questo e' uno shock esterno. Colpisce tutto il mondo. Non lo abbiamo mai avuto prima. Il nemico è un virus. Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere i nostri cittadini e proteggere le nostre economie", ha spiegato von der Leyen. "Faremo tutto quello che è necessario. Non esiteremo a prendere altre misure a seconda di come evolve la situazione", ha concluso la presidente della Commissione.