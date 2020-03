Epidemia nel vecchio continente ​Coronavirus Europa. Spagna, 21.828 casi, 100 morti più di ieri. Germania quasi 20mila contagi La Francia è solo "all'inizio della crisi", avverte Macron. Salgono a 184 le vittime nel Regno Unito

Condividi

E' salito a 21.828 il numero dei casi di coronavirus in, 1.848 più di ieri. Il dato, aggiornato a questa mattina, è riportato da El Pais online. I morti sono 1.117, oltre 100 più di ieri.Sono quasi 20 mila i contagi da coronavirus in. E' quanto affermano la Johns Hopkins University e la Zeit online, secondo cui il numero delle infezioni è arrivato a oltre 19.800, mentre le vittime sono 68. Più basso il conteggio del Robert Koch Institut (Rki), il maggior centro epidemiologico tedesco, che conta 16.662 contagi e 47 decessi: l'istituto, pero', conteggia solo i dati confermati e inviati per via digitale dai Laender, mentre la Zeit incrocia i dati dello stesso Rki con le segnalazioni delle autorita' sanitarie locali.Un totale di 16024 casi confermati di coronavirus (+3422 rispetto al giorno precedente), di cui 10999 solo in Germania, sono stati registrati nei, in Germania, Austria e Grecia, secondo i dati ufficiali delle autorità nazionali raccolti dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e aggiornati al 20 marzo. I decessi registrati nell'area sono stati finora 44 (+10).