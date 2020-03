L'annuncio di Sheryl Sandbergsul sul social Coronavirus, da Facebook 100 milioni di dollari alle piccole imprese di 30 Paesi "Le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante delle nostre comunità - scrive - e molte persone che le gestiscono sono pesantemente colpite da questa crisi. E più a lungo si protrarrà, più saranno i rischi per proprietari e impiegati"

Facebook mette a punto un programma da 100 milioni di dollari per 30mila piccole e medie imprese di 30 paesi nel mondo, dopo l'emergenza coronavirus. Lo annuncia la numero 2 della società di Menlo Park, Sheryl Sandberg, in un post sul social."Le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante delle nostre comunità - scrive - e molte persone che le gestiscono sono pesantemente colpite da questa crisi. E più a lungo si protrarrà, più saranno i rischi per proprietari e impiegati. Abbiamo ascoltato le loro esigenze per capire di cosa avessero bisogno, ci hanno risposto forte e chiaro che necessitano di sostegno economico", aggiunge Sandberg ricordando che Facebook sta anche lanciando una piattaforma per le Pmi con consigli e risorse ma anche corsi di formazione e materiali virtuali.