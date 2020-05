Emergenza coronavirus Fase 2. Kompatscher: "Test gratis a turisti Alto Adige e 'Covid-free area' negli alberghi" "La nostra sarà un'offerta, non un obbligo" spiega il governatore dell'Alto Adige. In provincia di Bolzano le strutture ricettive da ieri sono ufficialmente aperte anche se la maggior parte aprirà dal 3 giugno

🗣️@ArnoKompatscher a @centocittarai: "Austria non decide chi entra e chi esce dall'Italia. Transito dei turisti tedeschi non è di loro competenza. Patentini sanitari? È una fotografia del passato, noi vorremmo offrire ai turisti test sierologici gratuiti"https://t.co/a7JQT474mA — Rai Radio1 (@Radio1Rai) May 26, 2020

"Vorremmo offrire test gratuiti a tutti i turisti che vengono in Alto Adige. Prevediamo di organizzare negli alberghi una 'Covid-free area' dove l'accesso sarà consentito solo se si è stati testati. La nostra sarà un'offerta, non un obbligo". Lo ha detto Arno Kompatscher, governatore dell'Alto Adige nel corso di un intervento alla trasmissione radiofonica 'Centocittà' andata in onda su Rai Radio1.Le regole per i turisti sono un tema caldo anche per la Sardegna, dove il presidente della Regione Christian Solinas ha ipotizzato una certificazione di negatività. In provincia di Bolzano le strutture ricettive da ieri sono ufficialmente aperte se la maggior parte aprirà dal 3 giugno."Austria non decide chi entra ed esce in Italia.Decide solo per l'Autria. Transito dei turisti tedeschi attraverso l'Austria per raggiungere l'Italia non è di loro competenza. Già oggi legge austriaca per il Covid prevede che persone possano transitare. Decide al massimo la Germania come turisti tedeschi possono raggiungere l'Italia" dice ancora Kompatscher. "Tutti i Land mi hanno rassicurato toglieranno limiti a partire dal 15 giugno, così i turisti tedeschi potranno venire in Italia", ha aggiunto. La replica del Governatore arriva dopo che l'Austria ha deciso - tra mille polemiche - di non consentire l'arrivo degli italiani, né la partenza degli austriaci verso il nostro Paese, pur riaprendo ai turisti dal 15 giugno verso Svizzera e Germania. Ieri - come annunciato - telefonata tra il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio e il ministro austriaco Alexander Schallenberg per fare chiarezza sulla vicenda. “La libera circolazione delle persone sia ristabilita al più presto in tutta Europa. Questo è ciò che chiedono Italia e Austria”, hanno detto i due, aggiungendo che “continueremoa lavorare a tal fine”.