Trasferimento dal cimitero cittadino in altre città d'Italia Coronavirus: altri 70 feretri via da Bergamo su camion militari Si rinnova lo strazio, a Bergamo, della partenza dei feretri trasportati a bordo di una lunga carovana di mezzi militari. E' la seconda volta in pochi giorni. Il 18 marzo scorso il primo, triste esodo di defunti bergamaschi verso altre città e altre regioni

Sono una settantina i feretri che questa mattina sono stati caricati sui camion dell'esercito per essere trasferiti dal cimitero di Bergamo in altre zone del Nord, in particolare in Emilia Romagna, per la cremazione.Anche oggi Bergamo assisterà dunque a un nuovo, drammatico corteo dei mezzi, come quello della sera del 18 marzo scorso, con le bare dei propri cari per i quali non è nemmeno stato possibile organizzare un funerale, perché le regole per contrastare la diffusione del coronavirus li vietano.Intorno alle 14 di oggi pomeriggio arriverà a Ferrara una parte del convoglio militare partito da Bergamo. Il triste carico è composto da 50 bare, la scorta del convoglio è affidata ai carabinieri. I feretri verranno distribuiti tra la Certosa di Ferrara e il cimitero di Copparo per la cremazione.