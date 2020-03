Le rivelazioni di "un esperto di sicurezza Usa" di base a Roma Coronavirus, Fox News: l'intelligence Usa avvertì il governo italiano a fine anno Secondo il canale statunitense Fox News l'Italia avrebbe sottovalutato l'allarme coronavirus che dagli Usa era stato lanciato subito dopo lo scoppio dell'epidemia in Cina

Il governo italiano fu avvertito da alcuni rapporti di intelligence del rischio di pandemia, poco dopo che l'emergenza coronavirus esplose in Cina, ma la questione venne ampiamente sottovalutata.A lanciare l'accusa è il sito di Fox News, secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos, in un lungo articolo dedicato all'emergenza italiana, citando un "esperto di sicurezza che fa base a Roma" che ha chiesto di mantenere l'anonimato, perché "non autorizzato a parlare in pubblico" della questione.Secondo la fonte, riporta l'edizione online di Fox News, emittente vicina alla Casa Bianca, "rapporti di intelligence allertarono il governo della potenziale pandemia pochi giorni dopo che questa si infiltrò in Cina alla fine dello scorso anno, ma passarono settimane prima che qualsiasi azione seria venne presa a Roma".Secondo la fonte citata da Fox News, l'idea generale era "che era un problema cinese, che non sarebbe arrivato qui".