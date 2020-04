Coronavirus Gentiloni: "L'Ue non fallirà, ora misure impressionanti" "Certo all'inizio abbiamo avuto grossi problemi di coordinamento e alcuni paesi hanno persino deciso di vietare l'export delle forniture mediche. Il messaggio di solidarietà non è stato sufficiente, ma le cose sono cambiate"

Cifre precise "ancora non ce ne sono", ma all'Europa potrebbero essere necessari 1.500 miliardi di euro. Lo ribadisce il commissario gli Affari economici Paolo Gentiloni a der Spiegel. "Potrebbero essere necessari aiuti nell'ordine di 1.500 miliardi per superare la crisi, l'ho già detto una volta", afferma."L'Eurogruppo ha per ora messo proposte sul tavolo da oltre 500 miliardi di euro, per finanziare il sistema sanitario, la cassa integrazione e le Pmi. A questo punto restano almeno mille miliardi di euro"."La Ue sta fallendo nella crisi legata al coronavirus? No, non credo. Certo all'inizio abbiamo avuto grossi problemi di coordinamento e alcuni paesi hanno persino deciso di vietare l'export delle forniture mediche. Il messaggio di solidarietà non è stato sufficiente, ma le cose sono cambiate". Lo ha detto il commissario Ue per gli Affari Economici Paolo Gentiloni in una intervista al 'De Spiegel'. "Nel frattempo sono state prese decisioni importanti, dalla Banca Centrale Europea, dalla Commissione e anche dagli stati membri dell'Ue", ha aggiunto."Non possiamo permetterci di avere discussioni rivolte al passato adesso. Nessuno attualmente sta proponendo di emettere obbligazioni per finanziare il debito accumulato negli ultimi dieci anni. Ma ciò di cui abbiamo bisogno è uno strumento comune per finanziare la sfida della ricostruzione", dice il commissario Ue per gli Affari Economici Paolo Gentiloni in un'intervista al 'Der Spiegel'. "Altrimenti rischiamo che le differenza tre le economie all'interno dell'eurozona e nel mercato interno diventino troppo grandi e le due parti si spezzino - ha aggiunto. E questo sarebbe un grosso problema in particolare per la Germania"."Se nel passato ci sono stati degli errori, e ce ne sono stati, non dovremmo incolpare il Mes,ma noi stessi, chi ha preso le decisioni, i politici", dice il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni sulla cattiva fama delMes. "Le linee di credito del Mes possono essere utili per aiutare gli Stati membri, ma naturalmente a decidere se prendere inconsiderazione gli aiuti deve essere ciascun governo. Queste linee di credito hanno un chiaro scopo e una chiara dimensione:dovrebbero finanziare i costi generati dal sistema sanitario". Gentiloni sottolinea anche che sono praticamente quasi privi divincoli."Lavoriamo giorno e notte, ma la situazione è molto volatile per dare adesso delle previsioni. Ad oggi, direi che le stime del Fmi, un crollo del 7,5% della crescita economica per quest'anno, appaiono molto realistiche, dice Gentiloni a der Spiegel, rispondendo a una domanda sulle stime economiche per l'Europa della commissione Ue, che saranno pubblicate il 7 maggio.