La Germania chiude le frontiere, Madrid schiera l'esercito, Macron riunisce il consiglio di difesa

I numeri dell'epidemia da coronavirus sono sempre più preoccupanti, con circa 160.000 casi e più di seimila morti in tutto il mondo. L'Europa risponde all'emergenza chiudendosi in casa. La Germania blocca le frontiere con cinque paesi europei. "Viaggiatori senza un valido motivo non possono più entrare nel Paese", ha spiegato il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. La Spagna nelle aree delle città più colpite, come Madrid, Siviglia, Valencia e Zaragoza schiera anche l'esercito nei luoghi dove si possono creare assembramenti, come le stazioni ferroviarie e degli autobus. In Francia, il presidente Macron, riunisce all'Eliseo un consiglio dei ministri "formato Difesa" in vista di misure più restrittive.Da stamattina controlli alle frontiere con Austria, Danimarca, Francia, Lussemburgo e Svizzera, in modo da tentare di rallentare l'espandersi della nuova pandemia di coronavirus. Secondo le autorità tedesche, solo le persone con un motivo giustificato per viaggiare, come i lavoratori transfrontalieri e i camionisti, sono autorizzate ad attraversare i confini. "La diffusione del coronavirus avanza in modo rapido e aggressivo", ha affermato il ministro dell’interno Horst Seehofer. "Dobbiamo partire dal presupposto che il picco non sia ancora stato raggiunto".Lo stato d'allerta per l'emergenza coronavirus in Spagna durerà più dei 15 giorni annunciati. Lo ha dichiarato alla radio RNE José Luis Abalos, ministro dei Trasporti. "In due settimane non riusciremo a vincere questa battaglia", ha detto il ministro, mentre continuano a salire i contagi nel Paese. Sono finora 7.900 i positivi al Covid-19 e 295 le vittime. Il governo ha varato regole stringenti che chiedono ai 47 milioni di spagnoli di restare in casa. La polizia ha iniziato ad utilizzare anche i droni per il controllo delle restrizioni ai movimenti, mentre l'esercito pattuglia le strade di Madrid e di altre città spagnole nei luoghi dove si possono creare assembramenti come le stazioni di treni e autobus.Il presidente francese, Emmanuel Macron, parlerà stasera alla nazione. Lo si è appreso dall'Eliseo. Dal presidente si attendono nuovi annunci di drastiche restrizioni dopo il quadro allarmante sulla situazione dell'epidemia di Coronavirus e l'affollamento negli ospedali. Intanto il direttore generale della Sanità Jerome Salomon ha dichiarato a France Inter che la situazione in Francia è "molto preoccupante" e "peggiora molto rapidamente, e ha aggiunto di temere una "saturazione" degli ospedali. "Il numero dei casi raddoppia ormai ogni tre giorni". Secondo le ultime cifre, il bilancio dell'epidemia in Francia è aumentato a fine giornata di ieri a 127 morti e 5.423 casi confermati. Più di 400 persone sono ricoverate in gravi condizioni.Ue, chiusura frontiere interne non serve ++ Covid-19 è già in tutti gli Stati membri (ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "La Commissione europea ritieneche" il Covid-19 "sia già in tutti gli Stati membri, perciòchiudere le frontiere non è necessariamente il modo migliore digarantire" un ulteriore contenimento dell'epidemia nell'Ue. Cosìil portavoce della Commissione europea Eric Mamer. (ANSA).In Austria, dove i casi di Covid-19 sono saliti a 959, da oggi si chiude tutto 'copiando' il modello italiano. Per arginare il più possibile il contagio del Coronavirus da questa mattina la polizia controlla e sanziona chi non rispetterà le misure definite dal Governo. La popolazione austriaca deve stare a casa, si può uscire solo per motivi di lavoro non rinviabili, acquisto di cibo e aiuto ad altre persone. Da oggi sono chiuse scuole, università, musei, cinema, teatri, centri culturali, zone sportive, esercizi commerciali non necessari. Restano aperti negozi di alimentari, farmacie, banche, tabaccherie e distributori di benzina. Da domani chiudono i ristoranti."La Commissione europea ritiene che" il Covid-19 "sia già in tutti gli Stati membri, perciò chiudere le frontiere non è necessariamente il modo migliore di garantire" un ulteriore contenimento dell'epidemia nell'Ue. Così il portavoce della Commissione europea Eric Mamer.