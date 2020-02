I provvedimenti in Europa Regno Unito, da oggi "auto-isolamento" per chi proviene dalle aree italiane colpite La nota del Foreign Office che impone la quarantena obbligata anche senza sintomi di sorta per tutti coloro che arrivino dai paesi della Lombardia e del Veneto

Le autorità britanniche hanno chiesto ai loro cittadini di ritorno dal nord Italia di rimanere isolati nelle loro case, come misura per contenere la diffusione del Coronavirus COVID-19. Il provvedimento è esteso anche ai cittadini non britannici.Il ministro della Salute Matt Hancock chiede che coloro che tornano dalle zone a nord della città italiana di Pisa, da Firenze e Rimini non debbano lasciare le loro case per 14 giorni. Il provvedimento è consigliato anche a chi è tornato da poco da quelle zone."Se ci sono persone che sono state nelle zone colpite e che il governo italiano ha messo in quarantena, allora queste dovrebbero essere isolate, con o senza sintomi" del virus. Lo ha detto il ministro alla Bbc. Hancock si è detto "molto preoccupato", ma ha aggiunto che non è a conoscenza di alcun britannico nelle aree di quarantena italiane, dove circa 50.000 residenti non possono uscire per 14 giorni senza un permesso speciale. Nel Regno Unito ci sono 13 persone colpite dalla malattia, ma si tratta di persone che sono state in Cina.