Cina isolata, ancora giù le borse Coronavirus, un anziano muore ad Hong Kong Le borse di Shanghai e Shenzen continuano a perdere. Cina sempre più isolata, il coronavirus può costare a Pechino l'1% del Pil. Oltre 20 mila i contagiati, 425 i morti

Condividi

Un uomo è morto a Hong Kong per il coronavirus. Lo ha annunciato l'emittente di Hong Kong Tvb. Si tratta della prima vittima del coronavirus nell'ex colonia britannica che ieri ha annunciato la chiusura dei confini con il resto della Cina.In Cina è salito a 20.438 il numero dei contagiati. I morti sono 425. La commissione sanitaria nazionale ha confermato che ci sono stati 64 nuovi decessi per virus - tutti nella provincia di Hubei, focolaio del virus, portando il bilancio nazionale dei morti a 425.L'isolamento della Cina a causa della pandemia minaccia l'economia: si prevede un rallentamento del Pil cinese dell'1% e un calo della domanda di greggio del 20%. Fitch: si rischia un surplus di produzione. Il Brent scende a 54,40 dollari al barile.Le borse cinesi hanno aperto la seduta di oggi nuovamente con pesanti perdite, l'indice composite di Shanghai cede nelle prime battute il 2,23%, toccando i minimi dal 15 Febbraio 2019, mentre quello di Shenzhen perde il 3,48%. Ieri, al ritorno agli scambi dopo la lunghissima pausa festiva del capodanno lunare, Shanghai e Shenzhen sono crollate, rispettivamente, del 7,72% e del 8,41%, bruciando una capitalizzazione di 420 miliardi di dollari.Il Giappone ha messo in quarantena una nave da crociera con 3.500 persone a bordo dopo che un passeggero di 80 anni è risultato positivo al coronavirus. Si tratta della Diamond Princess ormeggiata nel porto di Yokohama con 2.500 passeggeri e 1.000 membri dell'equipaggio.