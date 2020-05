Il bilancio della Protezione Civile del 4 maggio Coronavirus, i positivi in Italia tornano sotto quota 100mila: 1.221 i nuovi casi, 195 i decessi Oggi si registrano 1.225 guariti (ieri 1.740), con il totale che sale a 82.879, mentre rispetto a ieri torna a salire lievemente il numero dei decessi, 195 contro i 174 di 24 ore fa

Sale a 211.938 il numero degli italiani colpiti dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia, con un aumento di 1.221 casi (ai minimi dal 10 marzo, ieri +1.389). Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. Oggi si registrano 1.225 guariti (ieri 1.740), con il totale che sale a 82.879, mentre rispetto a ieri torna a salire lievemente il numero dei decessi, 195 contro i 174 di 24 ore fa, per un totale di 29.079. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende per la prima volta da quasi un mese sotto i 100mila, in totale sono 99.980.Continuano a calare anche i ricoveri: quelli ordinari sono scesi di 419 unita', e sono oggi 16.823. Quelli in terapia intensiva si riducono di 22, scendendo a 1.479, trentesimo giorno consecutivo di calo. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.678. Infine, sono stati fatti in 24 ore 37.631 tamponi, in calo rispetto a ieri (quasi 45mila) e soprattutto rispetto al record del primo maggio che aveva fatto segnare 74.208 tamponi in un giorno.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.307 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 8.984 in Emilia-Romagna, 7.234 in Veneto, 5.279 in Toscana, 3.508 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.206 nelle Marche, 2.711 in Campania, 1.165 nella Provincia autonoma di Trento, 2.945 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 1.050 in Friuli Venezia Giulia, 1.837 in Abruzzo, 636 nella Provincia autonoma di Bolzano, 181 in Umbria, 653 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 674 in Calabria, 173 in Basilicata e 178 in Molise. Per quanto riguarda la Sardegna, il numero in calo, spiega la Protezione civile, nasce da un riconteggio della struttura regionale.Sono 4.385 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 2.955 sono in isolamento domiciliare, 1.335 sono ricoverati non in terapia intensiva, 95 in terapia intensiva. Sono 524 i pazienti deceduti e 1938 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 6847 casi.Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, in Sardegna non si registrano né nuovi contagi né decessi. E' quanto accertato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento dei dati sui casi di positività al Covid-19.I casi accertati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 3.076, con un incremento di 4 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.593, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 134. Si registrano 2 decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 299 il numero complessivo di morti da Covid-19.Nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta si è registrato un decesso ed un solo nuovo caso positivo di coronavirus. Il totale delle vittime sale cosi' a 139, mentre i positivi dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1143. I casi positivi attuali sono 304, mentre i guariti sono 700, 25 in più di ieri.In Emilia-Romagna, dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.175 casi di positività,159 in più rispetto a ieri: incremento fra i più bassi in assoluto fra quelli registrati finora. I test effettuati hanno raggiunto quota 200.427 (+3.352). Le nuove guarigioni oggi sono 196 (13.525 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -61, passando dai 9.045 registrati ieri ai 8.984 odierni.Ventiquattro i nuovi decessi ( in totale sono arrivati a 3.666), in linea con gli ultimi giorni: riguardano 7 residenti nella provincia di Piacenza, 1 in quella di Parma, 1 in quella di Reggio Emilia, 3 in quella di Modena, 5 in quella di Bologna (nessuno nell'imolese), 4 a Ferrara, 1 a Ravenna, 1 in quella di Forli'-Cesena (nel territorio cesenate), 1 nel riminese. Nessun nuovo decesso da fuori regione.Sono 22 i decessi di persone positive al test del 'Coronavirus Covid-19' comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale delle vittime risultate positive al virus è ora di 3.186. Per quanto riguarda i contagi, sono 27.622 le persone finora risultate positive al Covid-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 161 mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 2391.Le persone in isolamento domiciliare sono 13.010. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 176.078 , di cui 96.021 risultati negativi.