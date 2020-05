Milano Coronavirus, Gallera: in Lombardia aumentano contagi e diminuiscono decessi L'assessore al Welfare spiega che i contagiati sono 1.033 più di ieri perché sono stati inseriti i risultati di tamponi dei giorni scorsi rimasti indietro

La diretta FacebookSono 614 le persone risultate positive in una giornata in Lombardia: lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook spiegando che sono 62 i deceduti, e sono 19 meno di ieri ricoverati in terapia intensiva e 175 in meno i pazienti Covid negli altri reparti.Il totale di contagiati è di 82.904, 1.033 più di ieri perché sono stati inseriti i risultati di tamponi dei giorni scorsi rimasti indietro. Sono 15.116 i deceduti, 322 i ricoverati in terapia intensiva e 5.222 negli altri reparti.