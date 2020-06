I dati della Regione Coronavirus rallenta in Lombardia: 50 i nuovi positivi, 19 i decessi Sono 167 i ricoverati in terapia intensiva (tre meno di ieri) e 3.085 quelli negli altri reparti (-46)

Registra una netta frenata il numero dei contagiati dal Coronavirus in Lombardia. Oggi sono stati riscontrati 50 nuovi casi positivi e 19 decessi. In totale, dall'inizio della pandemia, i positivi sono 89.018 e i decessi 16.131. I tamponi effettuati sono stati però 'solo' 3.572 (757.446 in totale), con un rapporto di positivi trovati dell'1,4%.Gli attualmente positivi calano di 135 unità a 20.861, i guariti/dimessi sono stati 166 (52.026). Questo il quadro che emerge dai dati giornalieri diffusi dalla Regione Lombardia. Ieri c'erano stati 210 nuovi casi e 33 decessi. Sono 167 i ricoverati in terapia intensiva (tre meno di ieri) e 3.085 quelli negli altri reparti (-46).con la differenza rispetto a ieri: Milano 23.094 (+18) di cui 9.796 (+8) a Milano città; Bergamo 13.374 (+8); Brescia 14.774 (+6); Como 3.854 (+1); Cremona 6.461 (+2); Lecco 2.745 (+2); Lodi 3.474; Mantova 3.357; Monza e Brianza 5.521 (+3); Pavia 5.339 (+1); Sondrio 1.464 (+1) e Varese 3.622 (+3).