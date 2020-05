Coronavirus

2020/05/20 18:03

La diretta Facebook ​Coronavirus: in Lombardia oggi 294 casi, contagi in calo e 65 morti Secondo il report giornaliero della Regione, scende il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre a Milano si registrano solo 8 nuovi casi

Condividi



Oggi in Lombardia sono stati registrati 294 casi di coronavirus, con 65 decessi. Il totale, dall'inizio dell'epidemia, è rispettivamente di 85.775 e 15.662. Gli attualmente positivi scendono di 620 unità, a 26.671, mentre i guariti/dimessi sono 849 (43.442). I tamponi effettuati sono stati 11.508 (in totale 607.863). Questi i numeri che emergono dal report giornaliero della Regione Lombardia. Ieri i casi positivi erano stati 462, i decessi 54 e i guariti 167.



Nella Regione scendono i pazienti covid-19 in terapia intensiva (-13) e i ricoveri (-145). In totale i primi sono 231, mentre i secondi 4.281. Ieri le terapie intensive avevano segnato -8 e i ricoveri -56.



Decisa frenata dei contagi covid-19 registrata a Milano e nella Città metropolitana. Nel capoluogo oggi sono stati registrati 8 casi (totale a 9.425), mentre nel Milanese i nuovi positivi sono 48 (22.372). Ieri nella i nuovi positivi erano stati 102, mentre a Milano 49. Oggi in Lombardia sono stati registrati 294 casi di coronavirus, con 65 decessi. Il totale, dall'inizio dell'epidemia, è rispettivamente di 85.775 e 15.662. Gli attualmente positivi scendono di 620 unità, a 26.671, mentre i guariti/dimessi sono 849 (43.442). I tamponi effettuati sono stati 11.508 (in totale 607.863). Questi i numeri che emergono dal report giornaliero della Regione Lombardia. Ieri i casi positivi erano stati 462, i decessi 54 e i guariti 167.Nella Regione scendono i pazienti covid-19 in terapia intensiva (-13) e i ricoveri (-145). In totale i primi sono 231, mentre i secondi 4.281. Ieri le terapie intensive avevano segnato -8 e i ricoveri -56.Decisa frenata dei contagi covid-19 registrata a Milano e nella Città metropolitana. Nel capoluogo oggi sono stati registrati 8 casi (totale a 9.425), mentre nel Milanese i nuovi positivi sono 48 (22.372). Ieri nella i nuovi positivi erano stati 102, mentre a Milano 49.

Condividi