Il decreto legge Coronavirus, l'Inps proroga la scadenza dei pagamenti P.a. In differimento termine del 16 marzo

In un decreto legge di prossima emanazione, da parte del Consiglio dei Ministri, verrà differito il termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16 marzo.Lo comunica l'Inps in una nota.