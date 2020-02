L'ordinanza è firmata dai sindaci dei sei comuni dell'isola Coronavirus: i sindaci di Ischia bloccano gli sbarchi per i turisti lombardi e veneti Atteso per domani l'arrivo nell'isola verde di circa 850 turisti provenienti dal Nord Italia. Preoccupati gli operatori del settore. Stop fino al 9 marzo

Condividi

Divieto di sbarco sull'isola di Ischia per i residenti in Lombardia e in Veneto, per i cittadini cinesi provenienti dalle aree dell'epidemia e per chi vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni. Lo prevede, fino al 9 marzo, una ordinanza appena firmata dai sindaci dei sei comuni dell'isola.I sindaci dei sei comuni dell'isola d'Ischia hanno preso la decisione dopo essersi riuniti nel municipio di Casamicciola. In attesa di indicazioni dal governo per capire come comportarsi sugli arrivi dei turisti in programma nei prossimi giorni e nel dettaglio quello di 850 ospiti provenienti in gran parte dal Nord Italia, previsto per domani al porto di Pozzuoli con destinazione finale Ischia Porto e Forio d'Ischia; hanno deciso autonomamente di procedere al blocco."Faccio appello al presidente De Luca perché attivi immediatamente una task force per contrastare la diffusione del coronavirus in Campania: convochi subito e coordini un tavolo permanente intorno al quale far sedere i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere, i responsabili regionali della Protezione Civile e i sindaci dei Comuni campani. Servono misure concrete da programmare per tempo, serve contrastare con la massima determinazione la disinformazione imperante". Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala per la quale "la situazione è davvero preoccupante ed è assolutamente disarmante che in Campania nessuno sappia ancora cosa fare".