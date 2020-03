SALUTE

Molto più bassa età media dei sanitari contagiati Coronavirus. Iss: "Solo 1,2% non aveva altre patologie" 36 decessi tra under 50, 9 trentenni. Di 2 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 7 presentavano gravi patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche,diabete, obesità)

Resta alto il numero di deceduti positivi per Covid-19 che hanno una o più malattie preesistenti. È uno dei dati contenuti nell'approfondimento epidemiologico pubblicato oggi dall'Iss sul sito epicentro, insieme al report di approfondimento sui pazienti deceduti.



Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione è di 2.7 (mediana 2, Deviazione Standard 1.6). Complessivamente, 6 pazienti (1.2% del campione) presentavano 0 patologie, 113 (23.5%) presentavano 1 patologia, 128 presentavano 2 patologie (26.6%) e 234 (48.6%) presentavano 3 o più patologie.



36 decessi tra under 50, 9 trentenni

Ad oggi, si legge sempre nel rapporto sui decessi, sono 36 dei 3200 (1.1%) pazienti deceduti COVID-19 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 9 di questi avevano meno di 40 ed erano 8 persone di sesso maschile ed 1 di sesso femminile con età compresa tra i 31 ed i 39 anni. Di 2 pazienti di età inferiore ai 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 7 presentavano gravi patologie pre-esistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche,diabete, obesità).



Molto più bassa età media dei sanitari contagiati

Tra gli operatori sanitari contagiati dal virus Sars-Cvov-2 l'età media è molto più bassa di quella della popolazione generale (49 anni invece di 63), e si inverte la proporzione fra uomini e donne, con il 35.8% che è di sesso maschile.



Bernabei: "Fattore rischio è quello di avere un'età geriatrica e patologie concomitanti"

"Il dato che fotografa bene la realtà - dice il membro del comitato tecnico scientifico Roberto Bernabei - è che il fattore di rischio vero è quello di avere un'età geriatrica e patologie concomitanti, ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete soprattutto, che trovano terreno fertile. E' questo che spiega l'eccesso di mortalità".



