Buckingham Palace Coronavirus, la regina Elisabetta cancella impegni Rinviate visite per motivi precauzionali; l'agenda della sovrana sarà rivista giorno per giorno

Le visite della regina Elisabetta II in Cheshire e Camden, a Londra, sono state rinviate come misura di "ragionevole precauzione", recita una nota di Buckingham Palace, a causa dell'epidemia di coronavirus. La notizia è stata diffusa dal Guardian.La dichiarazione informa: "Come ragionevole precauzione e per motivi pratici nelle circostanze attuali, nelle prossime settimane verranno apportate modifiche agli impegni nell'agenda di Sua Maestà"."In accordo con la famiglia, il governo e il collegio dei medici, le prossime visite di Sua Maestà nel Cheshire e Camden verranno riprogrammate. Le udienze pubbliche continueranno come al solito. Altri eventi saranno rivisti su base quotidiana, in linea con la consulenza appropriata".