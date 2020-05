Bollettino Coronavirus: nel Lazio 50 positivi in più, 18 contagiati a un funerale Nelle ultime 24 ore 6 decessi, mentre continuano a crescere i guariti: 156 persone, tra cui una 104enne di Rieti. Già effettiva l'ordinanza per le riaperture

"Oggi registriamo un dato di 50 casi positivi nelle ultime 24 ore e di questi 18 sono legati ad un cluster di quattro nuclei familiari posti in isolamento nella Asl Roma 1 e causato dalla partecipazione a un funerale". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato."I decessi nelle ultime 24 ore - spiega D'Amato - sono stati 6, mentre continuano a crescere i guariti: nelle ultime 24 ore di 156 unità, ovvero oltre il triplo dei nuovi casi, portando il numero totale a 2.914".Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore sono stati 33 sui 50 complessivi della Regione. L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù segnala come "in totale restano ricoverati al centro Covid di Palidoro 4 bambini in buone condizioni generali".Con 4 nuovi casi a Latina, 3 a Frosinone e zero a Viterbo e Rieti, la situazione delle province del Lazio sembra sotto controllo. In particolare, fa sapere l'assessorato alla Sanità in una nota, alla Asl di Latina si segnalano "4 nuovi casi positivi e 0 decessi; 26 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.Una donna di 104 anni è guarita dal Covid-19 nel reatino. E il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, scrive su Twitter "una bella notizia che ci arriva dalla Asl di Rieti. Auguri e ancora grazie di cuore a tutti gli operatori della nostra sanità, un baluardo contro l'epidemia".Il Presidente della regione Lazio ha firmato l'ordinanza per la riapertura delle attività commerciali. L'ordinanza è pubblicata sul bollettino della regione ed è già efficace.Da lunedì sono consentite le attività di commercio al dettaglio, fiere, mercati, servizi di somministrazione di alimenti e bevande, artigianato, barbieri, parrucchieri, centri estetici, centri tatuatori e piercing, agenzie di viaggio, nonché lo svolgimenti di attività sportive individuali, la nautica da diporto, il pilotaggio di aerei ultraleggeri, la pesca, l'addestramento di animali, l'apicultura, la caccia selettiva.