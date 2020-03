La lotta all'epidemia Coronavirus, oggi nessun nuovo positivo nel Lazio. Team di medici cinesi da Wuhan a Roma 99 positivi, 17 con supporto: sono i numeri del bollettino odierno dello Spallanzani. Intanto una task force cinese ha fatto visita all'ospedale Spallanzani dove ha avuto modo di confrontarsi con le forze in campo per contrastare l'emergenza e hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora. Proprio dalla Cina il presidente Xi Jinping si rivolge a Mattarella e rinnova il sostegno all'Italia

I pazienti Covid-19 positivi nella regione Lazio sono in totale 99, numero inalterato rispetto a ieri. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Il loro quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni. I pazienti in osservazione sono 13. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici.I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell'acido nucleico del nuovo coronavirus sono 315. Lo fa sapere in una nota la Regione Lazio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, compresa la Città militare della Cecchignola, sono 26 a questa mattina.L'Istituto Spallanzani ha accolto, oggi, una delegazione di 9 persone della Croce Rossa Cinese composta da medici e ricercatori che sono stati in prima linea nella lotta al Covid-19 in Cina. La delegazione cinese ha scambiato con la comunità scientifica dello Spallanzani ogni utile esperienza al fine di condividere percorsi diagnostici e terapeutici per la prevenzione e la lotta al Nuovo coronavirus e si è infine recata in visita alla Coppia cinese, ormai clinicamente guarita."I medici dello Spallanzani hanno fatto un ottimo lavoro". E' il giudizio del team di 9 medici della Croce rossa cinese, che oggi ha visitato lo Spallanzani di Roma, ha avuto un confronto con la direzione e i clinici, e incontrato la coppia di connazionali guariti ma ancora ricoverati nella struttura. "Abbiamo visto con i nostri occhi che la coppia cinese è guarita e siamo molto contenti - hanno sottolineano i medici cinesi durante il punto stampa per il bollettino odierno dello Spallanzani - Le cure che ha ricevuto la coppia sono state ottime e il trattamento, usato dai colleghi dello Spallanzani, è stato più che positivo perché non ci sono state complicazioni. Abbiamo trovato i connazionali di ottimo umore"."L'importante è inquadrare presto i casi positivi, curarli presto e attuare nel modo più veloce possibile le misure di quarantena per fermare i contagi. Queste sono le misure adottate anche dalla Cina e riscontriamo che anche l'Italia le sta adottando". Così uno dei medici cinesi del team che oggi si è recato in visita allo Spallanzani di Roma. "Queste non sono misure inventate dalla Cina - ha aggiunto - ma sono misure internazionali, condivise da tutti i paesi in caso di emergenze come questa".Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che il governo e il popolo cinese sostengono fermamente la lotta dell'Italia contro l'epidemia di coronavirus. In un messaggio inviato di recente a Sergio Mattarella, Xi ha affermato che in questo momento difficile la Cina è disposta a collaborare con l'Italia e offrire assistenza. Lo rendono noto i media governativi cinesi. Notando che quest'anno ricorre il 50esimo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, Xi ha affermato di ritenere che nella lotta comune contro l'epidemia l'amicizia tradizionale tra Cina e Italia diventerà più forte e la cooperazione più ampia.