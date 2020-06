Il punto sull'epidemia nella regione Coronavirus, Lombardia: da ieri 125 nuovi casi, 183 guariti e 21 morti Il rapporto dei nuovi casi con i tamponi giornalieri è all'1,6%

Ecco i dati di oggi, domenica 7 giugno, forniti dalla Regione sull'epidemia di coronavirus in Lombardia.

Sono stati 125 i nuovi casi di positivi registrati da ieri. 21 le vittime. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta all'1,6%, in linea con quello di ieri e in calo rispetto ai giorni scorsi.



I tamponi effettuati sono 8.005, il totale complessivo: 821.977

Gli attualmente positivi sono 19.420, 79 meno di ieri. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 90.195



I guariti/dimessi sono 183, il totale complessivo: 54.505. 107 le persone ricoverate in terapia intensiva, 3 meno di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 2.801, 39 in meno.

Il totale complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia è di 16.270.

I casi per provincia da ieri: Milano 23.408 (+43) di cui 9.942 (+23) a Milano città. Bergamo 13.558 (+7), Brescia 15.007 (+19), Como 3.922 (+1), Cremona 6.495 (+6), Lecco 2.766 (=), Lodi 3.500 (+2), Mantova 3.388 (=), Monza e Brianza 5.573 (+2), Pavia 5.416 (+12), Sondrio 1.488 (+7), Varese 3.693 (+19) e 1.981 in fase di verifica.