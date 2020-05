Il punto regionale Coronavirus, calo costante dei dati dell'epidemia in Lombardia Regione Lombardia e Politecnico di Milano insieme per la produzione di mascherine

Condividi

Aggiornamenti dalla Regione Lombardia con il bollettino del 10 maggio 2020:I casi positivi sono: 81.507 (+282) - ieri: 81.225 (+502) ) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l’altro ieri. I decessi sono stati 14.986 (+62) - ieri: 14.924 (+85).I malati in terapia intensiva sono 348 (+18) - ieri: 330 (-70). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.428 (-107) - ieri: 5.535 (-167). I tamponi effettuati sono stati 485.134 (+7.369) - ieri: 477.765 (+11.478).I casi per provincia segnano a Bergamo 11.741 (+24), a Brescia 13.550 (+44), a Como 3.496 (+16), a Cremona 6.248 (+6), a Lecco 2.486 (+4), a Lodi 3.271 (+7), Monza e Brianza 5.055 (+9), Milano 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano città, Mantova 3.251 (+1), Pavia 4.777 (+35), Sondrio 1.287 (+7), Varese 3.182 (+18). Infine, 1.787 sono in corso di verifica.Prosegue la collaborazione per individuare materiali idonei alla produzione di mascherine e altri dispositivi di sicurezza. Lo raccontano l'assessore regionale Raffaele Cattaneo, alcuni professori dell'Ateneo e altri protagonisti di Polimask: