Dovrebbe essere varato tra domani e dopodomani Coronavirus. Misiani: "In arrivo dl, stop tributi zone colpite" "Le misure "vanno dalla sospensione del versamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali, dalla sospensione della riscossione all'accesso facilitato al fondo di garanzia per le Pmi e alla sospensione delle bollette" spiega il viceministro dell'Economia

Condividi

Il governo dovrebbe varare tra domani e dopodomani un decreto legge con misure che vanno dalla sospensione dei tributi erariali e contributivi e delle bollette ad aiuti per le pmi nelle zone colpite dal coronavirus. Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, in un'intervista a Circo Massimo, su Radio Capital."Stiamo predisponendo misure che inseriremo in un decreto legge che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri tra domani e dopodomani", ha detto il viceministro spiegando che le misure "vanno dalla sospensione del versamento dei tributi erariali e dei contributi previdenziali, dalla sospensione della riscossione all'accesso facilitato al fondo di garanzia per le Pmi e alla sospensione delle bollette"."Stiamo lavorando con Abi per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari - ha aggiunto - e saranno previsti dei contributi per la ripresa delle attività economiche in caso di danni accertati. Queste misure riguarderanno i comuni della zona rossa, poi e' necessario fare un ragionamento più ampio. Parliamo di regioni come Lombardia, Veneto e Piemonte, che hanno adottato ieri provvedimenti di chiusura di diverse attivita' pubbliche: li' bisognerà valutare l'impatto sull'economia e verificare l'adozione di misure più significative se la cosa proseguirà".