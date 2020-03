I dati della John Hopkins University Covid-19, superati 10000 morti nel mondo, Italia in testa La prestigiosa università americana per la ricerca diffonde il bilancio sulle vittime del Covid -19 nel mondo. Dati provenienti dall'Oms e altre fonti. 10.031 decessi, su un totale di 244.523 casi di contagio confermati e 86.031 persone guarite

Nel mondo oltre 10 mila persone hanno perso la vita a causa della pandemia di Covid-19. Esattamente 10.031 su un totale di 244.523 casi di contagio confermati e 86.031 persone guarite. E' quanto emerge dal bilancio della John Hopkins University. Il tragico traguardo arriva quasi tre mesi dopo che il virus è stato identificato per la prima volta a Wuhan, capoluogo della provincia cinese di Hubei, nella Cina centrale. Da allora, il virus si è diffuso in tutti i continenti tranne l'Antartide e ha contagiato quasi 250 mila persone in tutto il mondo, secondo le stime dell'Università americana leader nella ricerca.La situazione in Europa e negli Stati Uniti sta diventando sempre più grave. Il bilancio delle vittime in Italia (3.405) ha superato ieri quello della Cina continentale (3.200) e, nel Bel Paese registrati 41.035 contagiati complessivi. Seguono per numero di decessi l'Iran (1.284) e la Spagna (833). Esponenziale il contagio negli Stati Uniti dove si sono superati i 13 mila casi, all'inizio del mese erano meno di 100.Il numero di casi confermati di Covid-19 in tutto il mondo ha superato quota 200.000. Ci sono voluti tre mesi per raggiungere i primi 100.000 casi confermati, ma solo 12 giorni per arrivare ai successivi 100.000. A farlo notare è il report quotidiano dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il documento rende conto di 7 Paesi, territori o aree in cui il nuovo coronavirus è arrivato (3 in Africa, uno nella regione est mediterranea, uno in Europa e due nelle Americhe).