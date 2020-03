Montecitorio Camera, salta seduta 25 marzo. Non si terranno comunicazioni di Conte A seguito dell'annullamento del Consiglio europeo del 26-27 marzo non si terranno le comunicazioni del presidente del Consiglio

Condividi

Dopo quella di questa settimana, salta anche la seduta dell'aula della Camera prevista per il prossimo mercoledì. In aula, riunita solo per comunicazioni della presidenza, oggi è stato comunicato che a seguito dell'annullamento del Consiglio europeo del 26-27 marzo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, previste per il prossimo mercoledì 25 marzo in aula a Montecitorio non si terranno.Allo stesso modo slittano in avanti anche le votazioni per eleggere i componenti di Agcom e Garante della Privacy, previste per lo stesso 25 marzo. Mercoledì prossimo, dunque, l'aula della Camera non lavorerà. La seduta dell'aula del 25 sarebbe stata l'unica convocazione della prossima settimana.