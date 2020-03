Stato di emergenza Coronavirus: esplosione di casi in Spagna, +1.522 in 24 ore, in totale sono 5.753 Preoccupa la situazione nella penisola iberica per una brusca accelerazione dei casi di positività al coronavirus nell'arco di poche ore. Il maggior numero dei contagi a Madrid e in Catalogna

La Spagna ha registrato in meno di 24 ore 1.522 nuovi casi di coronavirus, portando il totale a 5.753, mentre i decessi sono 136, cinque in più rispetto a ieri.Lo ha riferito il ministero della Salute, precisando che il maggior numero di contagiati si trovano a Madrid e in Catalogna, mentre a Ceuta non si sono registrati finora casi di Covid-19.Il presidente della Generalitat, Quim Torra, ha chiesto il confinamento dell'intera Catalogna, con la collaborazione del governo di Madrid per fermare gli ingressi a porti aeroporti e ferrovie. In Catalogna sono già 509 i colpiti dalla pandemia.L'Alaves, squadra che milita nella Liga spagnola, ha annunciato che due componenti della struttura "tecnico-sportiva" sono risultati positivi al coronavirus. Secondo la stampa iberica non si tratterebbe di due giocatori, ma il comunicato del club non fa nomi, né specifica il ruolo, limitandosi a dire che si tratta di membri dello staff "tecnico-sportivo". La società basca fa sapere che entrambi, asintomatici, sono in ottime condizioni di salute e che lunedì si conosceranno i risultati dei test ai quali si sono sottoposti tutti gli altri componenti del club e della squadra. Intanto, allenamenti sospesi e in attesa dell'esito degli esami, tutti in auto-isolamento nelle rispettive abitazioni.La spagnola Inditex, proprietaria della nota catena di abbigliamento Zara, ha annunciato la chiusura temporanea di tutti i negozi in Spagna, secondo Paese europeo più colpito dalla pandemia di coronavirus. Zara ha la rete più ampia di punti vendita e vale un sesto delle vendite della multinazionale. Da ieri, la Spagna è in stato d'emergenza, alcune regioni come Madrid e Catalogna hanno deciso di chiudere bar, ristoranti e negozi, ma al momento non c'è una direttiva valida per tutto il Paese.Andrà a prenderli e riportarli a casa Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e candidata alla presidenza della Regione Toscana, che si è organizzata con un pullman con tre autisti e medico a bordo. L'europarlamentare dichiara di aver comunicato la sua iniziativa all'Unità di crisi della Farnesina e al Ministero dell'Interno. "Queste persone, bloccate a Fuerteventura e provenienti da diverse parti d'Italia, da giorni aspettano di tornare in Italia, ma i loro voli sono stati cancellati e sono in attesa di risposte. Ho consigliato loro di prendere un volo interno low-cost per Barcellona dove io arriverò con il bus".