La pandemia nel mondo Coronavirus. Nuovo record di infezioni in Brasile: 26.417 nuovi casi in 24 ore La pandemia da coronavirus ha subito una nuova accelerazione nelle ultime 24 ore in America Latina, raggiungendo gli 878.263 contagi (+45.000) e i 46.639 morti (+1.900). In Turchia, nuovo coprifuoco nel fine settimana

La pandemia da coronavirus ha subito una nuova accelerazione nelle ultime 24 ore in America Latina, raggiungendo gli 878.263 contagi (+45.000) e i 46.639 morti (+1.900). E' quanto emerge da una elaborazione statistica realizzata dall'Ansa sulla base di dati riguardanti 34 nazioni e territori latinoamericani.E' ilil paese che preoccupa di più con i suoi 438.238 contagi (+27.000) e 26.754 morti (+1.200), seguito daldove i contagiati sono cresciuti in modo deciso, raggiungendo i 141.779 (+6.000), di cui 4-099 morti, e dalche pure registra una impennata di infettati a 86.943 (+4.700). Fra le nazioni con più di 5.000 casi di covid-19 si distingue il, quarto per contagi (78.023) ma secondo per vittime (8.597), precedendo(38.471 e 3.313),(25.366 e 822),(16.068 e 485),(13.933 e 501),(11.728 e 315) e(7.768 e 280).Un nuovo coprifuoco verrà imposto in Turchia questo fine settimana in 15 delle principali città. Da lunedì seguirà la riapertura di parchi, spiagge, ristoranti e altri locali pubblici, nel quadro di un processo di progressiva 'normalizzazione'. Resterà invece in vigore il confinamento per gli over 65 e gli under 18. Lo ha annunciato il Presidente Recep Tayyp Erdogan. Secondo il nuovo bilancio, i casi di covid-19 in Turchia sono saliti a 160.979 e le vittime 4.461, mentre i guariti sono 124.369.Innon si registrano nuovi casi di coronavirus. 5 gli asintomatici. E' quanto comunica la Commissione nazionale per la salute.