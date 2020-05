Prima donazione dall'Arabia Saudita Coronavirus. Parte oggi maratona globale raccolta fondi per vaccino, target 7,5 miliardi di euro L'evento che ha preso il via oggi è co-organizzato da Unione Europea, Gran Bretagna, Norvegia, Giappone, Canada e Arabia Saudita e mira a raccogliere i fondi nell'arco di diverse settimane se non mesi aggiungendo alla dote già messa a disposizione dalla banca mondiale e dalla fondazione Bill e Melinda Gates oltre che da altri donatori privati

E' partita alle 14 la maratona globale con l'obiettivo iniziale di raccogliere 7,5 miliardi di euro con cui finanziare la scoperta e la produzione di un vaccino contro il coronavirus oltre che di terapie efficaci per combatterlo nelle persone contagiate. L'iniziativa era stata presentata una decina di giorni fa nel corso di un evento organizzato dall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) a cui avevano preso parte numerosi capi di governo (per l'Italia il presidente del consiglio Giuseppe Conte), mentre non avevano aderito gli Stati Uniti.L'evento che ha preso il via oggi è co-organizzato da Unione Europea, Gran Bretagna, Norvegia, Giappone, Canada e Arabia Saudita e mira a raccogliere i fondi nell'arco di diverse settimane se non mesi aggiungendo alla dote già messa a disposizione dalla banca mondiale e dalla fondazione Bill e Melinda Gates oltre che da altri donatori privati.Nel corso dell'evento di presentazione, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva espresso la speranza che la conferenza si trasformi in una vera maratona di donazioni per portare il vaccino a prezzi accessibili in ogni angolo del mondo. L'ammontare delle donazioni potrebbe non essere reso noto immediatamente e non è chiaro quanta parte delle donazioni che verranno annunciate rappresentano denaro nuovo e non somme già annunciate in precedenza. La prima donazione intanto è arrivata dall'Arabia Saudita, attualmente alla Presidenza del G20, che ha già annunciato l'intenzione di donare 500 milioni di dollari."Se troviamo un vaccino e quando avremo terapie di successo - spiega la commissaria Ue alla salute Stella Kyriakides. - dovremo essere in grado di condividerle con altri Paesi, non solo con gli Stati membri dell'Ue, nessuno deve essere lasciato indietro in una pandemia globale".