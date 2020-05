"Non possiamo permetterci un secondo lockdown" Fase 2, Patuanelli: "Dare massiccia iniezione di liquidità a pmi" "Dobbiamo accelerare nel pagamento dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e intervenire anche in altri settori, come quello dell'edilizia con un ecobonus al 120%"

"L'economia italiana non può permettersi un secondo lockdown, l'approccio graduale e la possibilità, nei prossimi giorni, di regionalizzare ulteriori riaperture in base ai dati epidemiologici è l'unico approccio possibile". Lo scrive su Fb il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli alla vigilia della 'Fase 2' delle prime riaperture."Domani - ricorda - torneranno finalmente al lavoro oltre 4 milioni di italiani. Si riaccenderanno i motori produttivi del Paese dopo un periodo di lockdown produttivo molto complicato, il più difficile per un Ministro dello sviluppo economico. Si riapriranno le fabbriche anche e soprattutto grazie al grande senso di responsabilità dimostrato dalle parti datoriali e sindacali, capaci di confrontarsi senza sbraitare sui media per arrivare alla stipula di un protocollo condiviso a tutela di produzione e lavoro".Occorre dare una "massiccia iniezione di liquidità a fondo perduto diretta e sotto forma di ricapitalizzazione delle imprese, assieme ad ulteriori interventi sugli oneri dei costi fissi, come quello relativo alle bollette elettriche". Lo sostiene in un post su Facebook il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Alla vigilia della Fase 2, il Ministro scrive che inoltre "dobbiamo accelerare nel pagamento dei crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e intervenire anche in altri settori, come quello dell'edilizia con un ecobonus al 120%".