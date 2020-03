Per i sanitari molte infezioni virali hanno questo decorso Coronavirus: Paziente 1 del Piemonte guarito, ma l'esito del tampone è positivo Nulla da fare per il primo paziente ammalatosi di coronavirus in Piemonte. L'ultimo esame prima della riabilitazione completa ha dato esito positivo. Per lui adesso si prospetta un nuovo periodo di quarantena e poi un nuovo tampone

E' a casa da alcuni giorni ma non può ancora tornare alla vita normale il primo contagiato in Piemonte.L'ultimo tampone a cui è stato sottoposto il paziente uno che nel caso di esito negativo gli avrebbe permesso il completo ritorno alla vita collettiva, ha dato invece esito positivo, per questo dovrà sottoporsi ad altri tamponi prima di tornare alla vita di prima insieme alla famiglia.I sanitari dell'Amedeo di Savoia che lo hanno avuto in cura fanno, però, sapere che molte infezioni virali hanno questo comportamento, che si tratta di un fenomeno biologico non inconsueto e che il paziente resta, comunque, guarito. Il paziente potrà tornare alla vita collettiva solo nel momento in cui c’è la certezza che non trasmetta più la malattia.La notizia arriva dall'ospedale Amedeo di Savoia di Torino che oggi ha eseguito sul quarantenne l'ultimo esame. Una brutta notizia per il personale sanitario, oltre che per l'interessato e per la sua famiglia che ora dovrà restare in isolamento e più avanti sottoporsi ad altri tamponi.