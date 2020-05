La diffusione in Europa Per il secondo giorno meno di 300 morti in Spagna Nelle ultime 24 ore il virus ha ucciso nel Paese 281 persone, 13 in più rispetto alle 268 del giorno precedente ma comunque di nuovo sotto la soglia delle 300

Condividi

La Spagna ha registrato meno di 300 morti da coronavirus nelle ultime 24 ore per il secondo giorno consecutivo: è quanto emerge dai dati comunicati oggi dal governo e pubblicati dal quotidiano El Pais. Nelle ultime 24 ore il virus ha ucciso nel Paese 281 persone, 13 in più rispetto alle 268 del giorno precedente ma comunque di nuovo sotto la soglia delle 300. Il totale dei decessi sale così a quota 24.824, a fronte di 215.216 casi. Finora i guariti sono quasi 115.000.Sono oltre 160.000 le persone infettate dal coronavirus e quasi 6.500 le vittime della pandemia in Germania. In particolare, secondo il Robert Koch Institute, l'agenzia governativa tedesca responsabile del monitoraggio delle malattie trasmissibili, circa 160.700 persone sono risultate positive al test, 1.639 in più rispetto a giovedì. Il bilancio delle vittime è salito a 6.481, 193 in più.l totale dei morti dall'inizio dell'epidemia sale a 24.376, secondo quanto annunciato, ieri sera, dal direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. 289 i morti contro i 427 del giorno precedente. Continua il calo dei ricoverati in ospedale, ieri sera 26.834, 251 in meno rispetto al giorno. Scendono i pazienti in rianimazione, 188 in meno al giorno precedente (4.019 in tutto).Un primo maggio "diverso da tutti gli altri" ma con uno "spirito di solidarietà tra i lavoratori che non è mai stato così potente". Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un video a sorpresa pubblicato su Twitter in occasione della Festa dei lavoratori. "Oggi nessun incontro nelle città per celebrare la giornata internazionale dei lavoratori", ha spiegato il capo dell'Eliseo. "Lo spirito del primo maggio, questo spirito di solidarietà tra i lavoratori, non è mai stato così potente", ha aggiunto. "La vita continua nonostante tutto", ha concluso.Sale di 674, un centinaio meno di ieri, il numero di morti da coronavirus registrati in 24 ore nel Regno Unito, fino a26.711 i morti dall'inizio dell'epidemia in Gran Bretagna lo ha annunciato, ieri sera in conferenza stampa il premier Boris Johnson. Salito di 674 il numero dei decessi rispetto al giorno precedente. complessivi. Johnson ha poi annunciato che il picco è stato superato e che i ricoveri sono in calo.Johnson ha poi annunciato che il governo britannico presenterà la settimana prossima "un piano" sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus durante la quale proseguirà la strategia per"sopprimere" il contagio, anche con misure "più ingegnose" di quelle attuali, e al contempo si punterà a riaprire gradualmente il Paese e a far "ripartire l'economia".Il premier ha precisato però che il lockdown per ora resta in vigore e "la road map verso la fase 2" non sarà operativa fino a quando non si determineranno "5 condizioni" fissate sulla base delle "raccomandazioni della scienza".