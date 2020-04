Codacons denuncia Regione per concorso in omicidio colposo Coronavirus, Piemonte: Cirio tiene linea del rigore, verso proroga delle misure Anche in Piemonte confermata la linea del rigore, con le misure di contenimento prorogate fino al 3 maggio. Intanto infuria la polemica sui numeri troppo alti per contagi e morti

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio

La Regione Piemonte intende prorogare al 3 maggio le misure già in vigore per il contenimento dei contagi da coronavirus. E' questo l'orientamento della giunta Cirio che mantiene dunque ferma la linea del rigore, in merito alle disposizioni dell'ultimo Dpcm che autorizza la riapertura di cartolerie e librerie. L'attuale ordinanza, ricorda la Regione, prevede che gli articoli di cancelleria possano essere venduti solo negli esercizi commerciali già aperti, lo stesso vale per i libri. Sempre consentita invece la consegna a domicilio.In Piemonte ci sono "troppi morti e contagiati negli ospedali e nelle Rsa". Lo sostengono, in una nota congiunta, Cgil, Cisl e Uil, che chiedono alla Regione Piemonte di "agire subito per la sicurezza di operatori e cittadini". Le segreterie regionali di Cgil Cisl Uil, insieme alle rispettive federazioni della Funzione Pubblica e dei Medici, hanno inviato in queste ore agli assessori regionali alla Sanità, Luigi Icardi, e al Welfare, Chiara Caucino un documento con tutte le loro richieste. L'obiettivo, spiegano in una nota, è garantire a tutto il personale che opera nelle strutture ospedaliere e nei servizi socio sanitari e assistenziali della regione, di lavorare nelle massime condizioni di sicurezza e di evitare la diffusione del contagio da Covid-19. "Chiediamo agli assessori Icardi e Caucino - dicono, a nome delle segreterie confederali e delle federazioni di Funzione Pubblica e dei Medici di Cgil, Cisl, Uil, Danila Botta, Luca Caretti, Francesco Lo Grasso - di sottoscrivere il nostro protocollo nel più breve tempo possibile. La situazione diventa di giorno in giorno più drammatica, con un numero crescente di morti e di contagiati, soprattutto tra gli operatori. Dobbiamo fermare questa escalation con tutti i mezzi, prima che assuma proporzioni inimmaginabili".Il Codacons ha denunciato la Regione Piemonte alla Procura della Repubblica di Torino per concorso in omicidio colposo plurimo per gli anziani morti nelle case di riposo a causa dell'epidemia da coronavirus. Lo si evince da una nota in cui l'associazione consumatori rende nota la memoria difensiva dell'ente nell'ambito del ricorso dello stesso Codacons per obbligare l'amministrazione a fornire al personale sanitario i necessari strumenti per evitare il contagio. "La Regione Piemonte declina ogni responsabilità in merito a medici e sanitari deceduti a causa della mancanza di mascherine, tamponi e presidi contro il coronavirus, e la colpa di tali decessi è da attribuire alle Asl o ai datori di lavoro di medici e infermieri", dice il Codacons rendendo nota "l'assurda tesi" della memoria difensiva della Regione Piemonte. "Secondo l'ineffabile difesa regionale, i tamponi si fanno solo ai medici e infermieri che presentano sintomi gravi - aggiunge l'associazione -. Una tesi assurda e dannosissima che sarà sottoposta alla Procura della Repubblica di Torino"."Ci siamo posti il problema di che cosa fare se fosse capitato quello che stava capitando in Lombardia, cioé se si fosse arrivati a non avere abbastanza posti di rianimazione per i pazienti, dovendo decidere chi rianimare. Avevamo preparato un protocollo di codice blu di Triage, in caso di mancanza di posti di rianimazione. Abbiamo avuto la fortuna di non doverlo mai usare". Lo ha affermato Roberto Testi, presidente del Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi della Regione Piemonte sul Coronavirus, nel corso di una videoconferenza. "All'inizio dell'emergenza - ha aggiunto Testi - in Piemonte c'erano 287 posti di rianimazione, oggi sono diventati 600. Questo ha permesso di fatto di non arrivare a non rianimare delle persone. Credo sia stato un grande successo".