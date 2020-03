Contagiati famosi Coronavirus: Piero Chiambretti ricoverato al Mauriziano di Torino insieme alla madre Il famoso conduttore televisivo sarebbe positivo al Coronavirus. Lo scrive il sito Dagospia spiegando che sarebbe ricoverato assieme all'anziana madre, anche lei positiva al Coronavirus, all'ospedale San Mauriziano di Torino

Piero Chiambretti sarebbe positivo al Coronavirus. Lo scrive il sito Dagospia spiegando che il conduttore de "La Repubblica delle donne" sarebbe ricoverato, assieme all'anziana madre anche lei positiva al Coronavirus, all'ospedale Mauriziano di Torino."Facciamo sentire a Piero Chiambretti e alla mamma Felicita ricoverati per coronavirus tutto il nostro affetto... ce la farete!". Con un post su twitter ,Vladimir Luxuria comunica al pubblico il ricovero di Piero Chiambretti, giornalista e conduttore, e della madre, presso l'ospedale Mauriziano di Torino, per coronavirus."Ho saputo che Piero Chiambretti era positivo oggi, mi ha avvertito la produzione Mediaset, ho visto Piero mercoledì scorso, domani sono 14 giorni che non lo vedo, io sto bene, stavo in casa già prima e a maggior ragione ci sto adesso per rispetto per me e per gli altri. Mia figlia e i miei nipoti non li vedo, devono stare a casa! Mi isolo da sola ma sto benissimo''. E' quanto rivela Iva Zanicchi all'Adnkronos, dopo aver appreso che Piero Chiambretti è positivo al Coronavirus. ''Nessuno mi ha detto di stare a casa - precisa la cantante - lo faccio io da sola, magari mi facessero un tampone! Ma non lo fanno quasi a nessuno'', dice ironica. E tornando a Chiambretti e alle sue condizioni di salute prosegue: ''Sono disperata per Piero lo stimo immensamente è una persona intelligente, capace e lo adoro. Sono vicina alla mamma e a lui gli auguro con tutto il cuore di uscirne presto. L'importante è che guarisca, il resto non conta, ha anche una bambina piccola. Sono sicura che guarirà presto è una persona a cui voglio molto bene e sono certa che ne verrà fuori, sia lui che la mamma''.